Horeca ziet opening terrassen als 'klein begin', evenementen nog in testfase

Dat de horeca vanavond mogelijk een openingsdatum voor terrassen hoort, is volgens Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Groningen te danken aan een lobby in Den Haag.

'We worden gezien als oplossing'

Waar de horeca bij eerdere persconferenties nog onbenoemd bleef, staat de sector volgens Van der Velde nu wel 'hoog op de agenda'.

'We zaten de afgelopen twee weken aan tafel bij het kabinet. Daar kregen we echt wel het gevoel dat we als onderdeel van de oplossing gezien worden, in plaats van het probleem. We denken dat het een sector is waar versoepelingen op een veilige manier mogelijk zijn.' En dat is belangrijk, vindt ze. 'De horeca heeft het zwaar sinds de deuren dicht zijn. Er kwamen nul versoepelingen en steeds meer beperkingen.'

Het openen van de terrassen, op zijn vroegst eind maart, ziet Van der Velde als 'een klein begin'. 'Want daar gaan heel veel ondernemers niets aan hebben. We willen een branche brede heropening, met de routekaart die we in februari hebben gepresenteerd. Daarbij blijft financiële steun noodzakelijk.'

Bij een Fieldlab-evenement wordt je temperatuur gemeten (Foto: ANP)

Evenementen: testen en afwachten

Een branche die nog niet op de routekaart van het kabinet voorkomt, is de evenementensector. Blijven ze nog weken dicht? Maanden? Of misschien nog wel een half jaar? Daarvoor is het wachten op de uitkomsten van verschillende Fieldlabs:

Fieldlabs zijn proef-evenementen, zoals een dancefestival en congres. De Alliantie van Evenementbouwers wil daar niet op wachten en lanceerde zaterdag een eigen strategie. Daarmee kunnen evenementen stapsgewijs verder open. Bij de start van het festivalseizoen, op 1 juli, moet de anderhalve meter volledig losgelaten worden. Onder andere door bezoekers sneltesten te laten doen.

Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet. 'Hopelijk lukt het om na 1 juli weer aan de slag te kunnen', zegt directeur Willem de Kok van MartiniPlaza. 'Met deze routekaart hopen we vanaf 1 september voluit te kunnen programmeren. Wij hebben dus wat meer tijd.'

De zomerperiode heeft MartiniPlaza een vergelijkbaar programma als vorig jaar, met onder andere een theater-zomerschool voor kinderen.

Spot Groningen wil Fieldlab-evenement

Ook bij Spot Groningen, de organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, wacht men af. 'Wij hopen uiteraard snel en op een verantwoorde manier weer open te kunnen', zegt hoofd marketing Renate Meijering. 'We hebben ons dan ook aangemeld als testlocatie voor een Fieldlab in het Noorden.'

