De thuiswedstrijd van Lonneke Uneken wordt een zware editie

Het was alweer de tweede grote zege voor haar ploeg SD Worx.

'Ik heb haar en de rest van de ploeg gefeliciteerd met een hele sterke koers en de supermooie overwinning. Het was een kort berichtje, want ik ben niet de enige. Ik hoop dat ze een mooi feestje hebben gehad', zegt Uneken zondag, vlak voor een training van ongeveer twee uur. Vanaf huis in Veendam fietst ze naar de Korte Akkers. Daar zijn de wegen recht en heeft de wind vrij spel.

Zware editie

Vorige week startte de 21-jarige Uneken op haar verjaardag in Le Samyn. Het was haar eerste koers van het seizoen. Ze eindigde op de veertiende plaats. Daar was ze tevreden mee. In de Healthy Ageing Tour streeft ze naar meer. Voor de tijdrit in Lauwersoog heeft ze geen snode plannen. De ritten op het TT-circuit en op de VAM-berg liggen haar wel. Maar het is niet zo dat ze bij die etappes uitgespeeld wordt door de ploeg.

'We zijn in de breedte heel erg sterk. Het ligt er maar net hoe de koers zich ontwikkelt. Degene met de beste benen kan voor de overwinning gaan. Het wordt in elk een zware editie als je de weersvoorspellingen leest. We krijgen regen en storm. Het zal zwaar worden.'

Misschien is de jongerentrui iets voor mij, of anders de bergtrui Lonneke Uneken - wielrenster SD Worx

Lonneke Uneken zet nog eens aan bij een training bij Korte Akkers (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Wegkapitein

Ze heeft haar ploeggenoten alvast wat voorbereid op wat komen gaat in het Groningse en Drentse land. Wat dat betreft kan ze de rol als een soort wegkapitein eenvoudig invullen om de rest van de ploeg wegwijs te maken. Maar Uneken zal toch voornamelijk voor haar eigen kansen willen gaan. Want naast een eventuele etappezege zijn er ook veel truien te verdienen.

'Misschien is het jongerenklassement iets voor mij. En anders de bergtrui. De eerste bergsprint is op het TT-circuit, zag ik. Eerlijk gezegd heb ik er nog niet echt over nagedacht,' vertelt ze voordat ze op de fiets stapt. Stiekem droomt ze er wel van.

Lonneke Uneken koerst graag met wind tegen (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Thuiswedstrijd

In haar juniorentijd won ze al een keer een etappe van de Health Ageing Tour. Dat smaakt vanzelfsprekend naar meer voor Uneken, die de komende vier seizoenen vaak wil juichen in de kleuren van SD Worx. Kenners voorspellen een mooie toekomst voor de Veendamse. De eerste profzege zit er aan te komen.

Je ziet nu dat het in België en met de schaatsbubbel in Thialf mogelijk is Lonneke Uneken over topsport tijdens corona

Het zou mooi zijn als dat in haar 'thuiswedstrijd' gebeurt. Want zo beschouwt ze de Healthy Ageing Tour. Dat de wedstrijd ondanks corona doorgaat is dan ook een grote opluchting. 'Ik ben er heel blij mee ook omdat er vorig jaar weinig gekoerst is. Je ziet nu dat het in België en met de schaatsbubbel in Thialf mogelijk is. Iedereen hoopte ook dat het door kon gaan. En dan is het aan de organisatie en de veiligheidsregio om te kijken of het kan ik. Gelukkig gaat het door.'

Programma Healty Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour begint woensdag met een etappe van bijna 130 kilometer op het TT Circuit in Assen. Een dag later is bij Lauwersoog een tijdrit over ruim 14 kilometer. De slotetappe op vrijdag is op en rond de VAM-berg bij Wijster over een afstand van 115 kilometer.

