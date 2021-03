Voorwaarts Voorwaarts over FB Oranjewoud: 'Dit prikkelde de journalistieke nieuwsgierigheid'

Journalist Loek Mulder was al langere tijd bezig met FB Oranjewoud. Mulder dook vorig jaar in de cijfers van mediaconcern NDC Mediagroep, op dat moment nog in handen van grootaandeelhouder FB Oranjewoud. 'We kregen eigenlijk nooit echt antwoorden op de vragen die we stelden', zegt Mulder in de podcast Voorwaarts Voorwaarts. 'Op een gegeven moment prikkelt dat de journalistieke nieuwsgierigheid.'

Die journalistieke nieuwsgierigheid werd extra gewekt doordat FB Oranjewoud ook aandeelhouder was geworden van luchthaven Groningen Airport Eelde. Voor één euro werden de aandelen van de gemeente Groningen overgenomen en FB Oranjewoud bedong bij de overname bij andere aandeelhouders dat ze louter 'kennis en kunde' inbrachten en de tekorten van de luchthaven niet zouden aanvullen.

'Toen kwam Follow the Money ook in beeld en besloten we samen te werken', zegt Mulder. Journalist Birte Schohaus beaamt dat: 'Het is niet hun geld. Ze hebben het gekregen met een bepaalde opdracht. En dan wil je weten wat er met het geld is gebeurd', motiveert Schohaus haar beweegredenen om met het verhaal aan de slag te gaan.

Mulder en Schohaus schreven een verhaal onder de kop 'Friese 'herenclub' verdeelt en heerst over miljoenenerfenis Friesland Bank'. In de podcast Voorwaarts Voorwaarts leggen ze uit hoe ze tot de productie zijn gekomen.

RTV Noord heeft FB-Oranjewoud-voorzitter Jorrit Volkers uitgenodigd om zijn verhaal te doen in de podcast. FB Oranjewoud heeft laten weten geen medewerking te willen verlenen aan de podcast.

Over de podcast

Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. In de podcast behandelt Martijn Folkers verschillende onderwerpen met uiteenlopende gasten. De naam van de podcast is afgeleid van het Groninger vlaggenschip, de Voorwaarts Voorwaarts. Dit was lange tijd het schip dat ondersteund werd door de gemeente en de provincie Groningen en de Voorwaarts Voorwaarts gold als uithangbord voor Stad en Ommeland.