Café-eigenaar eenzaam door lockdown: 'Helemaal geen volk om je heen is niks'

De bar van café het Haventje staat vol met lege bierflesjes. Op de stamtafel ligt geen mooi tafelkleedje maar een hark voor in de tuin. Het is een rommeltje in het café.

Verzamelaar

Geert is aan het opruimen. En niet zomaar aan het opruimen, want Geert is verzamelaar. Alles wat Geert aanraakt bekijkt hij en vervolgens bedenkt hij wat ermee moet gebeuren.

'Ik kan geen krant wegdoen als ik de krant nog niet gelezen heb', vertelt de kroegeigenaar.

'Ooit had ik wel een probleem'

'Nu ben ik een gezellige verzamelaar, maar ooit had ik wel een probleem', vertelt Geert. 'Tien jaar geleden verzamelde ik alles. Het begon na het overlijden van mijn ma. Ik zag eerst niet dat ik een probleem had. Maar ik las het in de krant. Mensen kunnen na iemands overlijden its gaan verzamelen en komen vervolgens om in de rommel. Dat heeft bij mij 2,5 jaar geduurd.'

Normaal gesproken is hier altijd volk, heb ik altijd aanspraak. Nu hoor ik niks meer Geert van Duinen - kroegeigenaar

Het café is vanwege de lockdown gesloten. 'Normaal gesproken is hier altijd volk, vijf dagen in de week. Ik heb hier altijd aanspraak, ik hoor de laatste nieuwtjes, nu hoor je niks meer. Dit is eenzaam', vertelt Geert. 'Helemaal geen volk om je heen, dat is niks.

'Ik kan wel netjes zijn'

En dus is Geert nu aan het opruimen. In zijn eigen tempo. De krant is belangrijk voor Geert. 'Ik lees nu de kranten van 2005/2006. Ik pluk alles eruit wat betrekking heeft op Sebaldeburen.'

In een grote bruine houten kast bewaart Geert de artikelen in mappen met insteekhoesjes. 'Ik kan wel netjes zijn', zegt Geert lachend.

