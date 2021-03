Mollema tweede in GP Industria & Artigianato

De vorm van Bauke Mollema is nog niet tanende. Nadat hij de afgelopen weken met zeges in de Tour du Var en de Trofeo Laigueglia al indruk maakte, werd hij zondag tweede in de GP Industria & Artigianato.

Mollema hoefde in Italië alleen de jonge Belg Mauri Vansevenant in de 34ste editie van de GP voor te laten gaan. De renner van Deceuninck - Quick-Step was in een sprint van een groepje van vijf renners in Larciano de snelste. Mikel Landa werd derde

Ook Quintana

De kopgroep ontstond in de laatste van vier plaatselijke ronden met steeds de beklimming naar San Baronto. Naast Vansevenant, Mollema en Landa zat Nairo Quintana ook mee voorin. Schelling kon vlak voor de finish nog aansluiten en zette meteen aan.

In een lange sprint werd hij gepasseerd door Mollema, die vervolgens nog werd ingehaald door Vansevenant. Voor de 21-jarige Belg is het zijn eerste profzege. Vorige week finishte hij al als derde in de Trofeo Laigueglia. Toen was Mollema de beste.

