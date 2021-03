Lopend Vuur: We zijn te preuts geworden in Nederland

Met de serie wil de NTR laten zien dat er meer soorten lichamen zijn dan alleen maar de 'perfecte' lichamen die te zien zijn in films en op sociale media. In de serie stellen de kinderen vragen aan de naakte mensen.

De SGP heeft inmiddels Kamervragen gesteld en wil dat de serie niet op televisie verschijnt.

De rol van internet

In ons land lijken we de laatste jaren anders om te gaan met naakt. Topless of bloot zonnen was in de jaren 70 en 80 heel normaal. Tegenwoordig lijken de lichamen vaker bedekt op de stranden. Volgens sommigen is de samenleving veranderd. Anderen wijzen er op dat iedereen foto's kan maken, die makkelijk verspreid kunnen worden via het internet. Een logische ontwikkeling of zijn we met z’n allen te verkrampt geworden?

Ons Lopend Vuur:

Dat ik ga stemmen is vanzelfsprekend

Dat was ons laatste Lopend Vuur van vorige week. Van de 5.652 stemmers is 84 procent het hier mee eens.