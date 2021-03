Stad moet Heldinnenbuurt krijgen: 'We hebben allemaal rolmodellen nodig'

‘De stad Groningen heeft al ruim een eeuw een Schildersbuurt, een Professorenbuurt en een Zeeheldenbuurt. Maar daar is geen straat te vinden die naar een vrouw is vernoemd; dat zijn überhaupt maar 47 straten in Groningen, tegen 418 'mannenstraten'. Het is heel erg nodig dat meer straten worden vernoemd naar vrouwen. We hebben allemaal rolmodellen nodig', zegt Jorien Bakker van de stichting.

Tien straten in Hoornse Park vernoemd naar vrouwen

In het Hoornse Park in Stad zijn wel tien straten vernoemd naar Nederlandse en buitenlandse vrouwelijke feministen, socialisten en pacifisten uit de negentiende en twintigste eeuw. Het is vandaag Internationale Vrouwendag en daarom wil de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland dat deze wijk de naam Heldinnenbuurt krijgt.

De stichting denkt dat veel Groningers helemaal niet weten dat tien straten in die wijk vernoemd zijn naar deze vrouwen. ‘Behalve een naam (vaak alleen met voorletters) en soms een geboortedatum, staat er geen toelichting op de straatnaambordjes. Laat staan dat de buurtnaam Hoornse Park iets zegt over het bijzondere karakter van de straatnamen hier’, vindt de stichting.

Naar welke heldinnen zijn de straten vernoemd?

In het Hoornse Park is een Aletta Jacobsstraat, maar ook bijvoorbeeld de Roosje Vosstraat. Bakker: 'Vos was de oprichter van de Naaistersbond in 1880-1890. Ze werd vakbondsleider en ze schopte het tot eerste vrouwelijk Statenlid. Maar er is ook de Emily Greene Balchstraat. Die is vernoemd naar de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.'

Meer informatie verstrekken over de heldinnen

De Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland roept de gemeente Groningen op om de wijknaam officieel te maken en de buurt een gezicht te geven. Dat zou kunnen met behulp van een informatiepaneel. Daarnaast stelt ze voor om op de straatnaamborden een extra regel te zetten over de rol of functie van de betreffende heldin.

Nieuwe wijk met eigentijdse heldinnen

De Heldinnenbuurt is slechts een eerste stap, zegt Bakker. 'We weten dat straatnamencommissies lang vergaderen, dus laten we beginnen met deze bestaande wijk. Daarna kunnen in nieuwe wijken straten komen die vernoemd worden naar eigentijdse heldinnen. Het zou toch mooi zijn om te kunnen zeggen dat je in de Marianne Timmerstraat woont? Er is wel een Ranomi Kromowidjojostraat, maar die is niet officieel. Hoog tijd dat dat anders wordt', besluit Bakker.

Bijzondere ketting voor Aletta Jacobs

De Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland pleit op Internationale Vrouwendag dus voor een heldinnenbuurt. Er zijn ook organisaties die het anders aanpakken. Zo worden wereldwijd kettingen in de vorm van een vagina gehangen om standbeelden van beroemde vrouwen. Het standbeeld van Majoor Bosshardt in Amsterdam heeft er eentje gekregen en ook het beeld van Aletta Jacobs bij de Letterenfaculteit in Groningen.

Aletta Jacobs heeft een vagina-ketting gekregen (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Lees ook:

- Aantal Groningse vrouwen op kieslijst meer dan verdubbeld

- D66-raadslid wil naar Den Haag: ‘Als vrouw is het belangrijk om je vinger op te steken’