Mbo'ers gaan weer naar school: 'Thuis pak ik snel YouTube'

Hoe slechter in het vak, hoe meer afleiding

'Met bepaalde vakken ben ik wel slecht. Als ik thuis zit heb ik de neiging, omdat ik er al niet zo goed in ben, om toch even wat anders te doen en daardoor mijn achterstand nog verder te verwerken.'

Leon Tjemmes mag weer naar school (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Kortom: Leon is blijk dat hij nu weer twee keer per week naar school mag. Het kan door de versoepelingen die het kabinet voor het mbo heeft doorgevoerd. Dat was vorige week al, maar het Alfa-college had tijd nodig om alle roosters te maken.

Studenten moeten wel afstand houden en lokalen kunnen dus minder vol dan normaal. Docent Nederlands Jeffrey Pol: 'Iedereen heeft zijn eigen tafeltje, niemand zit bij elkaar en we kunnen ook niet in groepjes werken. Het maakt het een stuk ongezelliger'.

Lessen dubbel geven is tijdrovend

De studenten Detailhandel zijn verdeeld over twee lokalen: de ene helft krijgt Nederlands en aan de overkant van de gang volgen ze het vak Financieel en Commercieel. Na anderhalf uur wisselen ze. Pol geeft de les dus twee keer. 'Alles duurt dus twee keer zo lang en als ik al mijn lessen zo zou moeten doen, zou mijn baan twee keer zoveel tijd kosten en dat kan niet.' Gevolg is dat hij nog altijd tachtig procent van zijn lessen online moet geven.

Docent Jeffrey Pol in zijn klas (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Met stage erbij is de week bijna weer 'normaal'

De studenten Detailhandel kunnen wel meer het huis uit; zij lopen ook nog stage. Dat is wel lastig in coronatijd waarin veel bedrijven dicht zijn, maar de stage van Leon Tjemmes bij Blokker kon wel doorgaan. 'Achter de schermen kon ik als stagiair wel rustig bezig, ook al was de winkel dicht.'

Met twee dagen les en twee dagen school zijn de studenten nu een goed deel van de week weer buitenshuis. Dat geldt ook voor student Daan Rosman. Hij had mazzel met zijn stage bij supermarkt Jumbo, want die kon al die tijd gewoon openblijven.

Achterstand heeft hij wel opgelopen in de vakken, vooral bij Engels. 'Als ik een opdracht moet maken, is het heel makkelijk om YouTube te openen om afleiding te zoeken, want het is zo moeilijk.'

Door de lessen op school moeten de studenten en docenten de draad weer een beetje oppakken. Docent Pol: 'Nu na meer dan een jaar zijn we het wel echt zat. Ik ben nu twee jaar mentor van deze klas en ik heb ze meer online lesgegeven dan live.'

