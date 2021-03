Richard de Mos (Code Oranje) in Groningen: ‘Laat de mensen maar oordelen over mij’

De naam Richard de Mos ligt onder een vergrootglas in politiek Den Haag. Als politiek leider en wethouder wil het Openbaar Ministerie hem aanpakken voor corruptie, maar De Mos is vol vertrouwen. Op campagne met Code Oranje ontvangt De Mos vooral steunbetuigingen, zegt hij in Groningen.

De rode loper ligt uit in de winkel van de vriendin van Statenlid Robert Pestman. Pestman, type ‘nait soezen moar doun’, schenkt de koffie in, zorgt voor de stroopwafels en paaseieren en ontvangt zijn lijsttrekker Richard de Mos met alle egards.

Pestman startte in het voorjaar van 2019 als Statenlid voor Forum voor Democratie, maar vanwege alle ophef rond racistische uitlatingen in de partij stapte Pestman er eind vorig jaar uit. De Groninger, in het dagelijks leven zelfstandig tegelzetter, is nu Statenlid voor Code Oranje.

Ombudspolitiek

Zijn lijsttrekker Richard de Mos, voorheen PVV en politiek leider van de lokale partij Hart voor Den Haag, wil nu met Code Oranje de Tweede Kamer in. Met de politiek die hem in Den Haag geliefd en omstreden maakte. Met ombudspolitiek en nauwe contacten in de lokale samenleving moet de politiek dichterbij de gewone man of vrouw worden gebracht. Dat betaalde zich in Den Haag uit in acht raadszetels en een plek in het college.

Totdat het Openbaar Ministerie De Mos en collega-wethouder en partijgenoot Rachid Guernaoui besloot te vervolgen wegens vermeend corruptie en meineed. De Mos is niet veroordeeld en ziet zichzelf als vrij man. ‘Mijn advocaat Peter Plasman is de nummer twee op de lijst, omdat hij gelooft in mijn onschuld. Zijn plek op de lijst is een statement. Dat gaat-ie niet doen wanneer er een vuistdik dossier ligt over mij met allemaal dingen die niet kloppen.’

De Mos hoort onderweg veel steunbetuigingen. Een peiling bij Omroep West vorig jaar liet zien dat de populariteit van De Mos niet is gedaald. ‘Sterker nog, Hart voor Den Haag staat op drie zetels winst.’ Het voelt voor De Mos als steun: ‘Laat de mensen nu maar oordelen over mij.’

Strijden tegen wingewest Groningen

De belangrijkste punten voor Groningen: de Groninger een stem geven, strijden tegen het onrecht van ‘ordinair wingewest’ Groningen en ervoor zorgen dat Groningen niet overspoeld wordt met wind- en zonneparken. Het idee van de Mos: een burgerjury die kan uitmonden in een burgertop. Groningers kunnen dan met elkaar bespreken hoe hun omgeving eruit komt te zien.

Daarin past geen kerncentrale als Groningen ‘m niet wil, zegt De Mos. ‘De minister-president zegt in het RTL 4-debat om ‘even een kerncentrale’ in Groningen neer te zetten. Dat soort politiek moet afgelopen zijn.’

