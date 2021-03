Billy Ocean in 2022 naar de Oosterpoort

Love really hurts without you, Suddenly, Caribbean Queen. Deze wereldhits van Billy Ocean kun je live gaan luisteren en zien in de Stad Groningen. De Britse zanger komt namelijk naar de Oosterpoort.

Op 20 september 2022 geeft hij een concert in Groningen. In november 2017 was Billy Ocean ook al eens in Stad.

Afgelopen jaar bracht de op Trinidad geboren zanger ter ere van zijn 70-ste verjaardag een nieuwe cd (One World) uit met nummers geïnspireerd door allerlei muziekstijlen.

1976

Billy Ocean brak in 1976 door in de internationale muziekwereld met 'Love Really Hurts Without You'. Zijn grootste hit in Nederland was 'When The Going Gets Tough, The Tough Get Going' uit 1986, de titelsong van de Amerikaanse speelfilm The Jewel of the Nile met Michael Douglas en Kathleen Turner.

De voorverkoop van het concert in de Oosterpoort begint komende vrijdag.