Muziekcafé Lola is niet meer: ‘Corona was de genadeklap’

Het was niet het eerste obstakel voor het muziekcafé. ‘Het is vanaf de start in 2016 al ontzettend ingewikkeld geweest. Mijn toenmalige partner raakte twee weken nadat we de handtekeningen hadden gezet betrokken bij een ongeluk. Dan begin je heel anders dan je voor ogen had.’

De pleuris werken

En dus moest Ilja een tijd in haar eentje voor hun zoontje zorgen. Daar kwam nog eens bij dat haar moeder én vader ernstig ziek werden. ‘Als dat allemaal niet zo was geweest, had ik me na corona best twee jaar lang 24/7 de pleuris kunnen werken. Maar die ruimte heb ik niet, het kan gewoon niet.’

Piepzaaltje

Er liggen mooie herinneringen in het pand aan de Pelsterdwarsstraat in Stad. ‘Ik heb zo veel mensen leren kennen, mooie dingen gedaan. Er zijn studentenverenigingen geweest, we hebben burlesque-avonden georganiseerd, en we hadden de eerste dragshow in een niet-homocafé. In 2019 hebben hier 225 bands gestaan. Er hebben zelfs een keer vier vrienden een bokswedstrijd gehouden. Ik kan het zo gek niet bedenken of het heeft in dat kleine piepzaaltje gestaan.’

Ilja de Bruijn met C.J. Ramone, die in 2019 in Lola speelde (Foto: Eigen foto)

Want klein, dat is het pand aan de Pelsterdwarsstraat. Enkele tientallen vierkante meters telt de ruimte, die zich amper leent voor de anderhalvemetersamenleving. ‘Na 1 juni 2020, toen de horeca weer mondjesmaat open mocht, hebben we elke keer dingen bedacht. We moesten een café worden, maar dat zijn we gewoon niet. Op 1,5 meter kan ik in dit pand maximaal 38 mensen kwijt.’

Lola werd in juni 2020 omgetoverd tot 'anderhalvemeterkroeg' (Foto: Eigen collectie Lola)

Steunpakket is niet genoeg

En dus is geld verdienen al ongeveer een jaar een probleem. Ja, zegt De Bruijn, ze is blij dat ze in Nederland woont. ‘Als je in Amerika woont heb je niks en ben je de lul. Dus we hebben ontzettend veel geluk. Maar aan de andere kant stoor ik me ook wel eens aan mensen die zeggen dat er steunpakketten zijn en denken dat daarmee de kous af is.’

'Het zou naar mijn idee meer oplossen als er meer gebruik wordt gemaakt van de creativiteit van ondernemers. Dan is er best wat mogelijk, en is er ook minder steun nodig. Er wordt te veel gekeken naar procedures in plaats van dat er gedacht wordt: hoe kunnen we met zijn allen de schouders eronder zetten?'

De Bruijn vreest dat ze niet de laatste is die ermee stopt. ‘Er wordt heel veel gefinancierd vanuit de crowdfundingsactie van nachtburgemeester Merlijn Poolman. Ik heb daar zelf ook geld uit gekregen, en bovendien heb ik geleend van familie. Maar ik red het gewoon niet meer.’

'Ik ga het missen'

Op de Facebookpagina van Lola delen bezoekers hun herinneringen aan het café. ‘Veel leuke optredens gezien bij jullie’, zegt Hendrik Schokker. ‘Ik had gehoopt na corona weer door die stalen deur te kunnen lopen’, zegt Tonio Rumoer.

Redmer Tuinstra kan niet kiezen: ‘Tjonge… als ik één herinnering moet kiezen doe ik andere tekort. Geweldig mooie avonden beleefd’, schrijft hij. ‘Ik ga het missen’, is zijn afsluiter. ‘Klote corona.’

