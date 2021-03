Kleindierpark Bellingwolde blijft dicht: 'Het houdt ergens op'

De gemeente Westerwolde wil Knoth geen vergunning geven om vaker dan zes dagen per jaar open te gaan. De mini-dierentuin ligt in een woonwijk.

Voor zes dagen per jaar is dit niet de moeite waard Eigenaar Alexander Knoth van Kleindierpark Bellingwolde

Seizoensgebonden open of een andere locatie

Knoth staan tussen de neusberen, stekelvarkens en zijn lievelingsdieren, de capibara’s. ‘We hebben lang gewikt en gewogen, maar het houdt ergens op. We investeren heel veel tijd en middelen in het goed houden van het park. Voor die zes dagen per jaar is dat niet de moeite waard.’

‘We willen seizoensgebonden open en anders willen we naar een locatie waar we wel vaker open kunnen’, vertelt Knoth. Maar zo’n locatie is niet makkelijk te vinden. ‘We zoeken een perceel van formaat en we moeten de financiële middelen hebben. Alles moet op het juiste moment samenvallen.’

Wat gebeurt er met de dieren?

De dieren hoeven zich geen zorgen te maken over hun toekomst. Die blijven bij Knoth. ‘Mijn hobby blijft bestaan’, zegt hij, ‘maar ik kan die liefhebberij niet meer delen met anderen.’

Er is zelfs een nieuwe bewoner van het park onderweg. ‘Ja, er komt een nieuwe otter bij. We hebben nu alleen nog maar een vrouwtje. Als het goed is, is een mannetje onderweg.’

