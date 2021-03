Reisbureaus snakken naar betere tijden: ‘Iedereen is daar aan toe’

Dat betekent dat het dringende advies blijft om niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Dat heeft voor sommige bedrijven in de sector grote gevolgen. De afgegeven vouchers moeten binnenkort namelijk terugbetaald worden.

Hoop op meivakantie

Gerda Klooster van Klooster Reizen kijkt niet op van de berichten. ‘Dit zagen wij eigenlijk al wel aankomen. En ik begrijp het ook wel. Het is op dit moment nou eenmaal zo, wij kunnen er niks aan veranderen. Wij hopen gewoon dat mensen zo snel mogelijk gevaccineerd zijn, zodat er meer mogelijk wordt.’

Klooster richt haar pijlen op de meivakantie. Net als Bert Tulleken van het gelijknamige reisbureau in Winschoten: ‘Het zal moeilijk worden, maar ik hoop toch dat er dan wel weer iets mogelijk is. Vliegen in mei zou een mooie start zijn. En wij hopen natuurlijk vooral op de zomermaanden, dus juli, augustus en september.’

Dat is nodig ook, vertelt Tulleken. ‘Zowel voor de mensen die graag op reis willen als voor onszelf. Het is voor het bedrijf noodzakelijk dat er weer betere tijden aankomen.’

‘Eet mijn pensioen op’

Henk Swama is eigenaar van touroperator Yaxa Reizen in Marum. Dat betekent dat Swama reizen verkoopt aan reisbureaus door heel Nederland. Zij verkopen die vervolgens weer aan de klant. Het gaat om verre reizen, dus niet naar landen als Spanje en Griekenland.

Swama ziet de nabije toekomst somber tegemoet: ‘Ik denk dat er voor het einde van dit jaar niks mogelijk is. In de zomer ook niet.’

Dat zal voor hem grote financiële gevolgen kunnen hebben. ‘Ik heb vorig jaar vouchers uitgegeven, maar mensen willen nu dat geld terug. Als het ware eet ik daardoor mijn eigen pensioen op. Wij zijn hier twaalf jaar geleden mee begonnen, maar kunnen straks weer helemaal opnieuw beginnen.’

Volgens Swama gaat het om tonnen. ‘Het einde van dit jaar moet er echt iets gebeuren, anders is het hoogstwaarschijnlijk klaar voor mijn bedrijf.’

Vaccinatiegraad omhoog

Klooster, Tulleken en Swama hopen dat er in hoog tempo wordt gevaccineerd. Dat zou meer mogelijk moeten maken. Alleen is daarmee niet alles gezegd, stelt Tulleken.

‘Het is natuurlijk goed als in Nederland nagenoeg iedereen gevaccineerd is, maar wij zijn ook afhankelijk van de vaccinaties in de landen van bestemming. Dat moet natuurlijk ook goed geregeld zijn. Maar we hoeven er niet omheen te draaien. Wij willen dat, mits alles goed is geregeld, de wereld weer een beetje open gaat. Iedereen is daar aan toe.’

