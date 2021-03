Opnieuw discussie over drafsport in Stadspark: 'Wij willen een beter onderzoek'

De drafsport in het Groninger Stadspark is allesbehalve dood en begraven. Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad nam vorig jaar weliswaar afscheid van de sport in het Stadspark, maar toch ontstaat er opnieuw politieke discussie over het peerdje rennen.

De partijen die zich roeren vormen geen meerderheid, maar ze willen de discussie wel levend houden. 'De paardensport zit bijna honderd jaar in het Stadspark en zo'n oude dame zou je niet zomaar moeten laten verdwijnen', zegt VVD-raadslid Jasper Boter. Zijn partij wil samen met PVV, Student en Stad, CDA, 100% Groningen en de Stadspartij extra uitleg.

Oude tijden moeten herleven

Burgemeester en wethouders willen het Stadspark omtoveren tot een evenementenlocatie van topniveau. Als dat eenmaal het geval is, hopen ze weer artiesten van wereldfaam naar Groningen te halen. In het verleden speelden Tina Turner en The Rolling Stones het Stadspark al eens plat. Nu wordt gedacht aan artiesten als Beyoncé en AC/DC . Voordat het zover is, moet er nogal wat gebeuren.

Zo moet onder andere de paardensport wijken. Evenementen en paardensport gaan volgens de stadsbestuurders niet samen. Het contract met de drafsport is al opgezegd. Uit de plannen van de gemeente blijkt dat de sintelbaan een hindernis is voor de organisatie van grootschalige evenementen. De sintelbaan is onvoldoende verhard en zorgt bij nat weer voor een drassige ondergrond, zo valt te lezen in een haalbaarheidsstudie.

Niet onderbouwd met cijfers

De partijen die nu van zich laten horen willen meer uitleg van het college van B&W. 'Er wordt gezegd dat de sintelbaan in de weg ligt, maar dat wordt niet onderbouwd met cijfers', aldus Boter. Daarom wil hij samen met andere politici tekst en uitleg over de noodzaak van het verdwijnen van die baan.

'The Stones konden er ook optreden en toen lag de sintelbaan er ook. Er zijn dus blijkbaar andere oplossingen te bedenken waarmee de sintelbaan behouden wordt. Wij willen een afweging kunnen maken. Als het organiseren van een evenement te duur blijkt met het behoud van de baan, dan kan die er alsnog uit. Maar juist die afweging kunnen wij niet maken.'

Sintelbaan afdekken met rijplaten

'Al met al willen wij een beter onderzoek naar het verdwijnen van de sintelbaan. Moet die nou echt weg voor de organisatie van evenementen? Laat de drafsport gewoon één van die evenementen zijn', zegt Boter, die denkt dat de baan ook kan worden afgedekt met rijplaten als de situatie daarom vraagt.

Lees ook:

- Drafsportvereniging heeft een lege kas en start crowdfundingactie

- Laatste koers op drafbaan is toch nog niet gelopen

- Groningen neemt afscheid van drafsport en maakt baan vrij voor wereldartiesten