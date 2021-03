Verdachten dodelijke steekpartij Lewenborg wilden Chris ‘slopen’

De verdachten van de dodelijke steekpartij op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg lokten hun slachtoffer naar het schoolplein. Ze hadden afgesproken via Instagram om hem te mishandelen.

Dat werd vandaag duidelijk tijdens een niet-inhoudelijke zitting. De zitting van de mannelijke verdachte was achter gesloten deuren omdat hij minderjarig was tijdens de steekpartij. De vrouwelijke verdachte verscheen wel in het openbaar, omdat zij vlak voor de fatale steekpartij achttien geworden was.

In de nacht van 3 op 4 september spreekt Chris af op het schoolplein van De Vuurtoren, zijn oude basisschool. Hij hangt daar wel vaker met vrienden, vlakbij zijn huis. Hij heeft afgesproken met de vrouwelijke verdachte, die hij wel ziet zitten. Het meisje heeft een vriend.

In de val gelokt

Wat Chris niet weet, is dat hij in de val wordt gelokt. Het meisje en haar vriend, de mannelijke verdachte, hebben vooraf via Instagram met elkaar gesproken over deze ontmoeting.

Het duo wil Chris ‘slopen’, zoals ze schrijven. ‘Daarmee bedoelen ze: een tik uitdelen en dan weer weggaan’, zegt advocaat Serge Weening, die de vrouw bijstaat. Volgens Weening wist zij niet dat haar vriend een mes mee zou nemen.

De officier van justitie ziet dat anders: de vrouw wist dat haar vriend een mes had. ‘Ze stuurde: je mag alles met hem doen wat je wilt, maar niet steken waar ik bij ben.’

Inhoudelijke behandeling eind april

Dat gebeurde wel. Chris overleed even na middernacht. De tieners werden dezelfde dag aangehouden. Er was nog een derde persoon bij betrokken, maar die is inmiddels op vrije voeten. De mannelijke verdachte wordt verdacht van moord, de vrouw van doodslag. Dat betekent dat zij mogelijk niet op de hoogte was van het plan om Chris te doden.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de drie verdachten. Die vindt plaats op 29 en 30 april.

