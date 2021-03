Westerwolde en Oldambt tegen komst 250 meter hoge windmolens aan de Duitse grens (update)

‘We willen opkomen voor onze inwoners’, vertelt wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde.

Op dit moment staan er al windturbines aan de Duits-Nederlandse grens. Er zijn plannen om een aantal van die molens te vervangen door grotere exemplaren. Het gaat om molens van windpark Rhede.

Molens worden 247 meter hoog

'De nieuwe molens zijn maar liefst 247 meter hoog', schrijven beide gemeenten in een verklaring. De huidige molens hebben een tiphoogte van 133 meter. 'Door het toestaan van grotere windmolens, wordt de afstand waarop ze kunnen worden gezien groter.'

Westerwolde en Oldambt vinden dat de windmolens het uitzicht aantasten: 'Ze zijn van verre te zien, vallen in negatieve zin op door hun omvang en leveren een onrustig beeld op aan de horizon door de beweging van de wieken.'

Meer geluidsoverlast en trillingen

Daarnaast zeggen beide gemeenten dat grotere windmolens voor meer geluidsoverlast, slagschaduw, schitteringen en trillingen zorgen. In de avond en nacht zorgen ze voor lichthinder.

Door een brief naar Landkreis Emsland te sturen, hopen de gemeente de plannen te kunnen tegenhouden. Als dat niet lukt, dan willen ze dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden niet (verder) wordt aangetast.

Eerder geageerd tegen windmolens

Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente Westerwolde ageert tegen de komst van windmolens aan de Duits-Nederlandse grens. Dat gebeurde ook al in 2005 en meer recent in 2015.

De windmolens waar toen tegen geageerd werd, zijn er uiteindelijk toch gekomen. Of het vechten tegen de bierkaai is voor de gemeente Westerwolde? ‘Het is inderdaad op een manier wel vechten tegen de bierkaai’, geeft wethouder Bart Huizing toe.

‘In eerdere plannen is dit mogelijk gemaakt. Maar dat weerhoudt ons er niet van om elke keer onze mening duidelijk te maken’, aldus de wethouder.

Volgens Huizing gebeurt dat ook op allerlei manieren: ‘We hebben gesproken met de provincie, maar ook met een Duits-Nederlandse commissie voor ruimtelijke ordening.’ Volgens Huizing gaat die commissie vragen stellen aan Landkreis Emsland.

Alternatief voor nachtverlichting en gebiedsfonds

In een brief aan Landkreis Emsland stellen beide gemeenten ook voor om een alternatief te bedenken voor de huidige nachtverlichting. Verder willen ze zeker geen rode lampen op grote hoogte.

En als de plannen toch doorgaan vraagt de gemeente een gebiedsfonds in te stellen waaruit inwoners van Oldambt en Westerwolde gecompenseerd worden. 'Dat vragen we gezien de ontwikkelingen rondom zonneparken in onze eigen gemeente. Je moet de lusten en lasten delen', licht Huizing toe.

Update: dit bericht is aangevuld met een reactie van wethouder Bart Huizing

