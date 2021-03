Compromis over Doorderpad: ‘Geen fietssnelweg, wel beton’

Het schelpenpad is nu nog 1,20 meter breed en kronkelt langs het water door het landschap van Toornwerd tussen Middelstum en Kantens.

Fietssnelweg

De plannen om het Doorderpad te verbreden en om te dopen tot fietssnelweg zijn van tafel, maar beton komt er wel.

‘Aan de ene kant is dat jammer, want we vonden ons schelpenpad mooi zoals het was', vertelt Fenneke Colstee van Dorpsvereniging Toornwerd. 'Ook is halfverharding voor wandelaars en hardlopers prettiger en bij gladheid beter begaanbaar dan beton, maar aan betonverharding zitten natuurlijk ook allerlei voordelen. Daarom zijn we akkoord gegaan met een betonpad.'

'Meer behoefte dan ooit om het pad te gebruiken'

Het Doorderpad ligt er nu al een half jaar omgeploegd bij. ‘Nota bene in coronatijd, wanneer er meer behoefte dan ooit is om het pad te gebruiken’, zegt Colstee.

De gemeente geeft aan dat er nog geen startdatum bekend is voor de aanpak van het Doorderpad. ‘De werkzaamheden moeten worden ingepland bij de aannemer, maar we proberen het Doorderpad als eerste aan te pakken. Dit omdat een deel van het pad in slechte staat verkeert’, aldus de woordvoerder.

Lees ook:

- Toekomst Doorderpad nog onduidelijk, 'communicatie moest beter'

- Werkzaamheden aan Doorderpad stilgelegd