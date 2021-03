Magnum centrale in Eemshaven voorlopig toch niet op waterstof

In 2018 zei Vattenfall te verwachten dat in 2023 een van de turbines van de Magnum centrale in de Eemshaven op waterstof kan draaien. Daar komt het energieconcern nu op terug. Het is te duur.

Waterstof is de schoonste brandstof die er bestaat. Bij het stoken van een elektriciteitscentrale op het lichtste scheikundige element komen geen schadelijke stoffen vrij. Alleen water. Wel moet dat waterstof eerst nog worden geproduceerd. De milieuvriendelijkste manier om groene waterstof te krijgen is elektrolyse van water met groene stroom. Die stroom kan bijvoorbeeld van windmolens of zonnepanelen komen.

Groene en blauwe waterstof

Pas in 2030 zou er emissievrije waterstof kunnen worden gebruikt. Omdat er te weinig groene waterstof is, moet de centrale eerst nog worden gestookt op zogeheten 'blauwe' waterstof. Blauwe waterstof wordt gemaakt uit aardgas. De Volkskrant meldt dat Vattenfall de productie daarvan niet rendabel krijgt zonder subsidie en van het plan voorlopig afziet.

Stoken op blauwe waterstof zou twee tot drie keer zo duur zijn dan stoken met puur aardgas. Groene waterstof is overigens vier tot vijf keer zo duur als aardgas.

Turbine ombouwen

Vattenfall klaagt dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de subsidie voor het project. Voor het stoken op waterstof moet een van de drie turbines van de Magnum centrale worden omgebouwd. Dat zou op z'n vroegst pas in 2027 klaar zijn. 'We willen heel graag, maar zonder subsidie is het niet rendabel te krijgen’, aldus een woordvoerder van Vattenfall,

Het concern zou een tussenfase overwegen, waarbij groene waterstof wordt bijgemengd met aardgas. Ook onderzoekt Vattenfall of er afnemers zijn die extra willen betalen voor stroom die deels is opgewekt met waterstof.

