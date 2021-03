Nog geen groen licht voor theaters: 'Dit biedt heel weinig perspectief'

Het demissionaire kabinet vindt de besmettingscijfers nog te hoog om de coronamaatregelen verder af te bouwen. Voor de iets langere termijn, lees eind maart, kijkt het kabinet naar de heropening van terrassen, het hoger onderwijs en een verdere openstelling van winkels. Over musea, theaters en andere voorzieningen werd niks gezegd.

Bieb wel open

Voor Kraan is het een hard gelag. 'Dit biedt heel weinig perspectief. Ik reken erop dat we in september of oktober weer volledig open kunnen', vertelt hij. Dat is voorzichtig, want in Den Haag hopen ze komende zomer van het gros van de maatregelen af te kunnen.

Kraan vindt het vooral vervelend dat er momenteel helemaal niks mogelijk is in Van Beresteyn. 'Wij zijn niet alleen een theater, we hebben ook horeca, een muziekschool en een bibliotheek. Gooi die bieb gewoon open, dat is voor veel mensen een belangrijke levensbehoefte.'

Geen leuke cijfers

In de persconferentie werd maandagavond ook gesproken over toegang tot evenementen en plaatsen als je via een app kunt aantonen dat je negatief getest of gevaccineerd bent. De directeur in Veendam ziet dat nog niet direct voor zich. 'Dan mag ik wel drie mensen extra bij de deur zetten om dat te controleren. Mensen kopen bij ons maanden vooral al een kaartje.'

Zoals gezegd zet Kraan in op een volledige heropening van het theater in het najaar. Het programma staat grotendeels al, met doorgeschoven shows van het afgelopen jaar. Die afgelastingen hebben VanBeresteyn flink wat geld gekost, aldus Kraan. 'Ik ga geen getallen noemen, maar als je geen inkomsten hebt en de kosten wel doorlopen dan waren het geen leuke cijfers afgelopen jaar.'

