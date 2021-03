Lopend Vuur: Ik hou de coronamaatregelen nog wel even vol

Het kabinet gaat er van uit dat we een redelijk normale zomer kunnen hebben. Op 1 juli moet iedereen die dat wil zeker één vaccin hebben gehad. 'We kunnen dan veel, maar nog niet alles', aldus premier Rutte gisteravond.

Tot die tijd moeten we ons nog houden aan de coronamaatregelen. Op weg naar de door de premier omschreven eindstreep komen er versoepelingen aan, maar bij elke versoepeling moet gekeken of het risico genomen kan worden.

Twee weken geleden werden enkele versoepelingen ingevoerd, de volgende worden waarschijnlijk over drie weken aangekondigd. Volgens minister De Jonge moeten we 'de dag nog niet prijzen voor het avond is', moeten we nog even volhouden, waardoor er in het voorjaar meer mogelijk is. Nu verslappen zou kunnen leiden tot meer besmettingen en het uitstellen van versoepelingen. 'Meer beheersing nu geeft meer vrijheid later', aldus De Jonge.

En dus is de oproep ons nog goed te houden aan de maatregelen de komende tijd.

Hoe kijk jij hiernaar? Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

We zijn te preuts geworden in Nederland

Gisteren was ons Lopend Vuur 'We zijn te preuts geworden in Nederland', naar aanleiding van de ophef over het nieuwe jeugd-tv-programma Gewoon Bloot. Van de 17.027 stemmers was 71 procent het daarmee eens.