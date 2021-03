Hoger onderwijs binnenkort weer open: 'Hier hebben we naar gesnakt'

Over drie weken mogen studenten weer één dag in de week naar hun hogeschool of universiteit. Tenminste, als het aantal coronabesmettingen de komende weken binnen de perken blijft.

Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is dolgelukkig met deze opening die premier Rutte en minister De Jonge maandagavond boden tijdens hun persconferentie. 'Hier hebben studenten en docenten naar gesnakt. Het is een klein begin. Maar het kan al enorm helpen om de sleur te doorbreken, van zeven dagen per week in je studentenkamer zitten en niks kunnen doen.'

Motivatie is weg

Ook Albers merkt steeds meer dat studenten kampen met concentratieproblemen en geestelijke gezondheidsproblemen. 'Zij hebben een kleine studentenkamer, hebben niet zoals ik een fijne tuin om in te zitten. In het begin lagen de studieresultaten nog wel iets hoger dan in voorgaande jaren. Studenten kunnen niet naar feestjes, dus hebben meer tijd om te studeren. Maar we merken inmiddels dat de rek eruit is. Het is enorm lastig om jezelf continu te blijven motiveren.'

Hoewel hij er vermoedelijk nog drie weken op moet wachten, kijkt Albers ernaar uit om zijn studenten weer in levende lijve te zien in plaats van via een computerscherm. 'Ik mis enorm dat échte contact met studenten. Om een keer verder te praten dan alleen over de lesstof die op de collegeslides staat. Gewoon één op één bepaalde materie uitleggen. Zoals het nu gaat, is het saai en een stuk minder effectief. Ik ben meer tijd kwijt en doe het minder goed dan in andere jaren. Dat is frustrerend.'

Enorme puzzel

De hoogleraar zegt nog geen idee te hebben hoe de colleges op zijn universiteit in de praktijk worden ingericht. 'Het is natuurlijk geen schoolklas, niet iedereen volgt dezelfde vakken. Maar we hebben er nog een paar weken de tijd voor om een oplossing te bedenken. Het wordt logistiek in elk geval een enorme puzzel.'

