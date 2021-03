Hedwig wandelt en raapt afval op, 400 kilometer lang

'Ik had nog wat tijd over en wilde in Nederland op vakantie. Uiteindelijk is daar dit project uitgerold', vertelt Hedwig. Ze studeert wetenschapscommunicatie en start na haar wandeltocht met haar stage bij de Volkskrant.

Speciale grijper

Ze volgt het Natuurpad en ruimt onderweg afval op. Hedwig heeft daarvoor een speciale grijper en afvalzakken bij zich. 'Het meeste afval gaat direct de prullenbakken in, die ik onderweg tegen kom.' Het afval wordt wel gewogen. 'Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel afval ik per kilometer tegenkom of hoeveel afval er per stap ligt. Dat vind leuke dingen om te weten', lacht ze.

De gemeente Groningen kreeg lucht van Fossens wandeltocht en besloot mee te helpen. Op haar eerste dag wordt Hedwig vergezeld door milieustewards van de gemeente. 'De gemeente Groningen heeft 1750 stille krachten, die dagelijks druk in de weer zijn met het opruimen van zwerfafval. Het leek ons daarom leuk om Hedwig te helpen op haar eerste dag', aldus Gert Bron van de gemeente Groningen.

Plastic Soup Foundation

De eerste etappe gaat van Groningen naar Zuidlaren en dat is twintig kilometer wandelen. Tijdens haar wandeltocht kan iedereen hier geld doneren. Het geld is voor de Plastic Soup Foundation. Hedwigs wandeltocht kan hier worden gevolgd.