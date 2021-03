Groninger horeca blij met mogelijke heropening terrassen: 'Nu doorpakken'

Het terras van De Drie Gezusters was vorige week al even open, als onderdeel van de horeca-actie (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Voor horecabedrijven is er eindelijk een klein streepje licht aan het einde van de tunnel na de coronapersconferentie van maandagavond. Want als de besmettingscijfers niet al te veel stijgen, mogen de terrassen op 31 maart weer open. Groninger horecabedrijven zijn overwegend tevreden.

'De vlag gaat enigszins uit', zegt assistent-bedrijfsleider Sander Hoekstra van De Drie Gezusters in Groningen. 'We hebben weer perspectief en kunnen nu ergens naartoe werken. Dat was waar we op hoopten. Vorige week hebben we een mooi statement gemaakt met de actie van Koninklijke Horeca Nederland. We zijn heel blij dat hier enigszins gehoor aan is gegeven en dat er langzaamaan weer ruimte vrij wordt gemaakt voor de horeca.'

Genoeg ruimte

Als het inderdaad tot heropening van de terrassen komt, wordt wel een maximum gesteld aan het aantal gasten. Hoekstra denkt dat dit met zijn zaak wel goed komt: 'Wij hebben een enorm terras. Normaal kunnen wij om en nabij de 450 man plaatsen, maar iedereen snapt dat dit nu niet haalbaar en praktisch is. Maar wij hebben een van de best ingerichte terrassen met betrekking tot alle richtlijnen. We werken met spatschermen, kunnen goed afstand houden en werken met een groot oppervlak, dus we kunnen een heel mooi begin maken.'

Wij hopen vanaf Pasen weer volop te kunnen draaien Arjon Rotgers - Vermaat Groep

Gasten op de terrassen moeten zich wel aan de afspraken houden en elkaar bijvoorbeeld niet gaan omhelzen. Want als het aantal besmettingen daardoor weer omhoog gaat, heeft dat meteen gevolgen voor de horeca. Hoekstra realiseert zich dat goed: 'Dat is absoluut iets waar we bij stil staan. Maar hoe eerder we open gaan, hoe beter we dat in de hand kunnen houden', denkt hij.

Op naar een goede zomer

Ook regiomanager Arjon Rotgers van de Vermaat Groep is blij dat de terrassen weer open mogen. 'Maar het is vooral belangrijk dat we nu doorpakken zodat we een goede zomer kunnen draaien. De Vermaat Groep heeft verschillende locaties in Groningen, waaronder Dot, Huis de Beurs en Nok in het Groninger Forum.

Met alleen een terras open haal ik misschien net 10 procent van mijn omzet Erwin Hooites - horecaondernemer

'Het is voor ons misschien iets gemakkelijker praten dan voor een kleine ondernemer, maar wij hopen vanaf Pasen weer volop te kunnen draaien. En dat het dan ook open blijft. Als we straks weer een volle koelkast hebben en we moeten dan sluiten, dan hebben we echt een probleem', zegt Rotgers.

Heel veel beperkingen

Eigenaar Ab Weij van Brouwhotel Parkzicht in Veendam is niet onder de indruk van de persconferentie. 'Oké. We kunnen weer bezig, maar het is een heel klein stapje met ook nog eens heel veel beperkingen. En dan moeten de besmettingscijfers ook nog meevallen', aldus Weij.

'Ik heb 200 plaatsen binnen en ook nog eens 200 plekken op het terras. Met alle maatregelen mag ik daar straks maximaal 50 mensen op kwijt. Dat schiet dus niet echt op', zegt Weij.

Niemand buitensluiten

Erwin Hooites, eigenaar van verschillende cafés in onder meer Delfzijl, is gematigd enthousiast. 'Het is een klein lichtpuntje. Maar met alleen een terras open haal ik misschien net 10 procent van mijn omzet.'

Over de inzet van een app voor mensen die negatief getest of gevaccineerd zijn, heeft Hooites ook zijn twijfels. 'Je wil niemand buitensluiten als ondernemer. Maar ik vrees dat dit wel het beeld is waar we naartoe gaan.'

Demissionair premier Rutte was maandagavond hoopvol over de aanstaande zomer. Hij hoopt dat dan het gros van de maatregelen achter ons ligt. Hooites: 'Dat zou fantastisch zijn. Ik kijk uit naar een heerlijk feestje in de kroeg, met live muziek en een polonaise zonder anderhalve meter.'

