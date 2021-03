Groningse verpleeghuizen nog niet klaar voor meer bezoek

Een blijde boodschap gaf het kabinet maandagavond voor iedereen met een familielid in een verpleeghuis; vanaf nu is weer meer bezoek toegestaan. Maar in onze provincie kan de vlag niet uit; te weinig bewoners zijn nog gevaccineerd.

Van één naar veertien bezoekers per week?

De afgelopen maanden was niet meer dan één vaste bezoeker welkom bij een bewoner. Op die manier moest het virus zoveel mogelijk uit de verpleeghuizen worden geweerd. Nu mogen per dag twee verschillende bezoekers komen. Woordvoerder Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord: 'Dan gaan we dus van één naar veertien bezoekers per week; dat is heel risicovol.'

Ene bewoner wel geprikt, andere nog niet

Het probleem zit 'm in de hoeveelheid ingeënte bewoners. Het kabinet stelt als voorwaarde dat alle bewoners de vaccinatie volledig hebben afgerond, dus twee prikken hebben gehad. Dat is in Groningen in lang niet alle huizen het geval. In de eerste vaccinatieronde mochten van het kabinet namelijk alleen de bewoners die verpleeghuiszorg krijgen een prik. De vaccinatie van bewoners die minder zorg nodig hebben (zeg maar 'verzorgingshuiszorg') is in Groningen pas vorige week begonnen. Zij vallen onder hun eigen huisarts en die vaccinatie loopt via de Doktersdienst Groningen.

'Het is dus nogal verwarrend dat de overheid dit communiceert zonder deze nuance aan te brengen. Familie denkt natuurlijk: mijn vader of moeder zit in een verpleeghuis, dus het mag weer. We snappen de behoefte van familie en naasten, maar het is helaas nog niet zover.'

Groningen achteraan in vaccinatierij

Zonnehuisgroep Noord heeft locaties waar beide typen bewoners wonen; daar is de vaccinatiegraad dus nog te laag. Alleen de woonhavens voor mensen met dementie en locaties waar veel cliënten met verpleeghuiszorg wonen, kunnen nu al open voor meer bezoek. Verder moet de zorgorganisatie per locatie bekijken wanneer genoeg bewoners beide prikken tegen corona hebben gehad.

De Haan: 'In het westen zijn ze al veel verder, wij zijn hier als laatste aan de beurt met de vaccinaties. We zullen daarom met een oplossing komen die past bij de vaccinatiegraad en die tegemoet komt aan de wensen voor versoepeling. Dit betekent maatwerk. '

Kwestie van maatwerk

Ook bij Dignis, waar onder meer 't Blauwbörgje, het Heymanscentrum en Veldspaat in Groningen bij horen, zijn ze nog lang niet zover dat iedere bewoner meer dan één of twee vaste bezoekers mag ontvangen. 'Het is een kwestie van maatwerk', zegt woordvoerder Siets Nobel. 'Het hangt heel erg af van de vaccinatiegraad. Lang niet iedereen is al gevaccineerd. Een deel van de bewoners wacht nog op een prik van de huisarts. Dat kost meer tijd. Bewoners en hun familie krijgen binnenkort een brief waarin staat wat er voor hen mogelijk is.'

Hetzelfde geldt voor ZINN (onder andere De Brink in Groningen en De Dilgt in Haren), laat woordvoerder Marloes Lok weten: 'Wij kijken naar de vaccinatiegraad per locatie en passen dan vanaf volgende week maatwerk toe. Want dan is zestig procent van onze bewoners twee weken volledig gevaccineerd. Welzijn en veiligheid voor iedereen is ons uitgangspunt.' ZINN wacht tot twee weken na de tweede prik, omdat de werking van het vaccin dan pas optimaal is.

Lees ook:

- Ons coronablog