Jan de Vries van Ellen & The Moodmakers is overleden

Toetsenist en pianist Jan de Vries richtte in 1961 samen met zijn vrouw Elly het stemmingsorkest Ellen & The Moodmakers op. Elly en Jan kwamen allebei uit Zuidbroek en leerden elkaar via de muziek kennen in café De Vries, de kroeg van de vader van Jan.

Eerste optreden

Hun eerste optreden was in Assen. Jan had zomaar 'ja' gezegd op een uitnodiging voor een optreden, maar had nog geen enkel idee met wie hij de muziek zou verzorgen. Dat werd uiteindelijk met Elly en dorpsgenoot Dick Nieborg. Spontaan werd toen de naam Moodmakers verzonnen.

De toenmalige eigenaar van het Sprookjeshof in Zuidlaren kwam niet veel later met de toevoeging van de naam Ellen. Hij vond Elly namelijk een beetje te kinderachtig klinken. Dat was pas toen Ellen begon te zingen, want eerst speelde zij alleen op de accordeon.

Over de grens

Ellen & The Moodmakers groeide in de jaren zestig, zeventig en tachtig uit tot een van de bekendste bands van Stad en Ommeland. Er werd geen feest gevierd zonder Ellen & The Moodmakers.

Maar niet alleen in onze provincie waren ze ontzettend populair, ook ver daarbuiten. Zelfs over de grens in Duitsland werd geregeld opgetreden. Naast Dick Nieborg speelden onder anderen Harry Weites, Harrie Meijer en Remy Huiting mee.

'Ze waren van alle markten thuis', vertelt muzikant en producer Jur Eckhardt, die ook nog met Jan musiceerde in de North Star Showband. 'Ze konden echt alles spelen. Ze hadden ook blazers in de band; dat was best wel uniek.’

Ellen & The Moodmakers maakte tientallen elpees en cd's (Foto: Sergej in t Veen)

Twee-eenheid

Jur, die ook cd's van Ellen & The Moodmakers produceerde, zag dat Jan en Elly alles regelden rond de band. 'Ze waren een soort twee-eenheid. Muziekinstrumenten, optredens, ze regelden alles zelf. Het waren echte professionals.'

'Jan was altijd correct. Hij was een keurig nette, hartelijke man. Er was ook nooit ruzie. In zijn muziek was hij ook de man van de eenvoud. Hij gaf ook veel muziekles (piano -red). Dat deed hij aan huis. Ze leefden ook echt van de muziek. Wat mij opviel, is dat als het wat minder ging met de band, ze altijd andere wegen wisten te bewandelen.'

Gein Express

Een van die wegen was het ook al legendarische theaterrevuegezelschap Gein Express, waarmee Ellen & The Moodmakers met oprichter Gerard Jonker en goochelaar Willy Magnetika volle zalen trok. Van die optredens werden ook elpees gemaakt.

De Gein Express was ook op elpee te verkrijgen (Foto: Sergej in 't Veen)

Eckhardt kwam vaak thuis bij Jan en Elly. 'Ik weet nog dat we een keer met een dronken kont in hun zwembad sprongen. Maar het meest bijgebleven is hun Sint Bernhard-hond. Dat beest was zo groot en besprong je altijd als je binnenkwam. Daar was je gewoon bang voor. Bovendien zat je altijd onder het kwijl, want kwijlen dat kon die hond.'

Uren achter zijn piano

In de verschillende decennia heeft Jan tientallen nummers geschreven waaronder veel Groningstalige. Hij kon uren achter zijn piano of Atari-computer zitten. De grootste hit van Ellen & The Moodmakers is misschien wel 'Een zwaluw maakt nog geen lente'.

Jan de Vries was al langere tijd ziek. Maandag is hij in het bijzijn van de familie vredig overleden. Vrijdag is de crematie in besloten kring. 'Jan wilde ook geen poespas. Daar was hij gewoon te eenvoudig voor', besluit Eckhardt.

