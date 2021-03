Ondanks dramatisch horeca-jaar begint Zoutkamper stel aan nieuwe uitdaging

Het is een jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met allerlei coronamaatregelen. De horeca heeft meerdere keren de deuren moeten sluiten. De sector heeft een zwaar jaar achter de rug. 'De lol is er wel vanaf', zegt Famke. 'We hebben gelukkig wel een mooie zomer gehad, waarin we beperkt klanten konden binnenlaten, maar sinds halverwege oktober zitten we weer thuis.'

Het Schathoes bij de borg Verhildersum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Tijdens de eerste lockdown was het makkelijker om de deuren gesloten te houden dan nu Famke Greidanus

Optimistisch blijven

Ze merkt dat de sluiting van de horeca steeds moeilijker te behappen is. 'De rekeningen lopen op en het is heel moeilijk om financiële compensatie te krijgen', vertelt Famke. 'Tijdens de eerste lockdown was het makkelijker om de deuren gesloten te houden dan nu. Nu zijn er meer oplossingen voor het probleem. En of het stopzetten van de economie de beste is? Daar zijn steeds meer vragen over in de maatschappij.' Toch blijven zij en haar man optimistisch en omarmen ze een nieuwe ondernemingskans.

Famke Greidanus (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Terug naar de oude stageplek

'We kregen in januari de vraag of we het restaurant wilde runnen voor de borg Verhildersum. Wij kunnen niet stilzitten en dit kunnen we prima doen naast ons restaurant in Zoutkamp', zegt Femke. Voor haar man Sytze is het helemaal bijzonder. Hij heeft nog als 15-jarige stage gelopen in het restaurant bij kok Dick Soek die er toen een sterrenrestaurant had.

Goede wijn en uitsmijter onder één dak

'Ik kan mij dat nog heel goed herinneren. Dat was mijn eerste stage ooit in de keuken. Daar is eigenlijk alles mee begonnen. En nu mogen wij hier iets gaan doen. Fantastisch toch', zegt Sytze. Het is de bedoeling dat het restaurant weer onderdeel wordt van de borg. 'Voorheen was het vooral een los restaurant, maar nu willen we het bij de borg betrekken. Dus zowel voor goede wijnen als een uitsmijter moet je hier terecht kunnen.'

Ondernemer Sytze Greidanus (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Op zoek naar personeel

Het plan is dat Sytze en Famke dit een aantal jaren gaan doen voor de borg Verhildersum. 'Het is de bedoeling dat de borg dit op den duur zelf gaat runnen. Wij zorgen er voor dat het goed gaat lopen', zegt Famke. Daarvoor hebben ze ook nog personeel nodig. 'Misschien een mooie kans voor mensen uit dit gebied die door de crisis hun baan kwijt zijn?'

Het paar hoopt snel de deur van het Schathoes te mogen openen.

