Versoepeling coronaregels pakt voor de ene winkelier beter uit dan voor de ander

Grotere winkels mogen vanaf 16 maart één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte verwelkomen, met een maximum van vijftig. Tot nu toe waren het er maximaal twee per verdieping. De ene winkelier is daar positiever over dan de andere.

Dit is nog steeds geen verdienmodel Peter Steur - vestigingsmanager Bauhaus Groningen

‘Het is nog steeds een zwakke afspiegeling van de bezettingsgraad die normaal gesproken mogelijk is’, zegt vestigingsmanager Peter Steur van bouwmarkt Bauhaus in Groningen. Die winkel heeft een oppervlakte van twintigduizend vierkante meter. Met de nieuwe versoepeling van het beleid mogen er nu vijftig klanten tegelijk binnen zijn.

'Geen verdienmodel'

‘We willen graag alle klanten die belangstelling tonen helpen, maar dat kan dus nog niet’, vervolgt hij. ‘Met vijftig klanten binnen hebben we nog steeds geen verdienmodel. Maar het is een stapje in de goede richting. We gaan nu eerst puzzelen hoe we de klanten vanaf 16 maart op een verantwoorde manier door de winkel kunnen leiden.

’Pier Tjepkema, één van de twee eigenaren van woon- en liftestylewinkel ‘Laif en Nuver’ in het centrum van Groningen, is blij met de recente versoepeling. Zijn winkel heeft een oppervlakte van negenhonderd vierkante meter dus hij zou 36 klanten tegelijk binnen mogen hebben.

'Maar we laten het voorlopig bij twintig, we willen eerst kijken hoe dat gaat.’ Ook na de vorige versoepelingen was ‘Laif en Nuver’ voorzichtig. Toen mocht Tjepkema in theorie acht klanten tegelijk verwelkomen, twee klanten per één van de vier verdiepingen die de winkel telt. ‘Maar we hielden het op vijf’, zegt hij. ‘Want anders liepen we het gevaar dat er teveel klanten tegelijk bij de kassa stonden aan het eind van een tijdslot van twintig minuten.

Voor ons is het een ideale situatie Bertil Mulder - Mulders Meubeldorp Vriescheloo

'Ik heb trouwens weinig te klagen over de omzet de laatste tijd’, gaat hij verder. ‘Er zijn dan wel minder ‘funshoppers’, maar de mensen die nu naar binnen gaan weten precies wat ze willen hebben, dat hebben ze vooraf online al uitgezocht, en dat kopen ze dan.’ Volgens Tjepkema is de nieuwste versoepeling weer een stap in de goede richting. ‘Eerst was er niks, toen mocht de webwinkel weer, vervolgens was click en collect een nieuwe mogelijkheid, vervolgens kwam beperkt winkelen op afspraak. En nu mogen we weer iets meer. Het gaat de goede kant op.’

'Ideale situatie'

‘Voor ons is het eigenlijk een ideale situatie’, zegt Bertil Mulder van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. ’Tot nu toe mochten we vier klanten tegelijk in de winkel hebben, twee per verdieping. Nu mogen het er vijftig zijn, en dat is perfect voor ons, meer hoeft niet . Het bezoek gaat op afspraak dus we kunnen het inplannen, en weten ook precies hoeveel verkopers we moeten inroosteren. Eigenlijk is deze situatie ideaal’, vervolgt hij, ‘ook als je het vergelijkt met de tijd vóór corona. Alhoewel: de spontaniteit is er wel wat van af. Je had ook wel eens mensen die hier op de fiets voorbij kwamen zonder dat ze wisten dat hier een woonwinkel was en dan toch wat kochten. Dat missen we wel.