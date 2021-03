Boek Bert Visscher over eerste cabaretjaren: 'Sinaasappels vlogen je om de oren'

'Dat wordt nooit wat.' Dat is de titel van Bert Visschers nieuwste boek, waarin hij verhalen oprakelt uit het begin zijn carrière. Het boek van de Groninger cabaretier is deze week uitgekomen.

'Ik liep al een tijd met het idee rond om een boek te schrijven', vertelt Visscher in het radioprogramma Karel op Noord.

Het project kwam in een stroomversnelling door de coronacrisis. 'De voorstellingen gingen niet door en mijn vrouw zei: 'Je hebt nu tijd. Huppakee naar boven en schrijven!'. En nu is het af', lacht Visscher.

In deze trailer gaat Visscher in gesprek met cabaretier en vriend Jochem Myjer over zijn boek:

Veel moeite om de verhalen weer op het netvlies te krijgen hoefde hij er ook niet voor te doen. 'Ik heb de agenda's en dagboeken uit die tijd nog. Daar staan genoeg aanwijzingen in en dan komen de verhalen vanzelf. Bijvoorbeeld een doodshoofdje of een vlaggetje bij een bepaalde voorstelling. De gruwelvoorstellingen herinner ik me goed, maar een volle zaal in Carré....ach da's blijkbaar gewoon.'



Sinaasappels en plastic zakken

Aan het begin van zijn loopbaan trad Visscher regelmatig op in scholen en jeugdhonken. De schouwburg was nog ver weg. 'En soms vlogen de sinaasappels en plasticzakken je om de oren. Dan denk je wel eens: 'waar doe ik het voor' of 'dat wordt nooit wat'. Eenmaal thuis denk je: deurzetten, deurzetten. En dan ga je maar weer door', aldus de cabaretier.

Het is de bedoeling dat er ook een luisterboek verschijnt van 'Dat wordt nooit wat'. En dat gaat Visscher natuurlijk zelf op geheel eigen wijze inspreken.

Lees ook:

- 'Dertig man in de zaal? Dan kunnen we beter voorlopig stoppen' (2020)

- Zangeressen Bert Visscher nu als cabaretduo podium op