Schimmelwoningen in Selwerd gaan tegen de vlakte

Het gaat om verouderde woningen. Meerdere huurders klagen over schimmel, vocht en tocht. Renovatie blijkt te duur. De woningen staan aan de Iepenlaan en de Lijsterbeslaan.

De bewoners zijn per brief geïnformeerd. Als ze vragen hebben, kunnen ze zich aanmelden voor een inloopbijeenkomst. Op stel en sprong verhuizen is niet nodig, want de sloop staat gepland voor 2024. Woningen die eerder leeg komen te staan, worden alleen nog tijdelijk verhuurd.

Energiezuinig

Het afbreken van de portiekwoningen komt bovenop de al eerder aangekondigde sloop van 95 eengezinswoningen van dezelfde corporatie in Selwerd. Deze sloop begint in augustus dit jaar.

Volgend jaar begint De Huismeesters met de bouw van 283 nieuwe, energiezuinige woningen. Daarvan zijn 141 bestemd voor de sociale verhuur. Het is nog niet duidelijk voor wie de overige woningen bestemd zijn. Daarover is de corporatie in gesprek met de gemeente. De bouw moet in 2025 klaar zijn.

Warmtenet

De Huismeesters is niet de enige corporatie die in Selwerd bezig is met wijkvernieuwing. Ook Nijestee en Patrimonium doen dat door woningen te verduurzamen of vervangen door nieuwbouw. Daarnaast is Warmtestad bezig met de uitbreiding van het warmtenetwerk.

