Oldambtsters willen duurzame energie, maar niet in eigen achtertuin

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Wethouder Jurrie Nieboer begrijpt de gedachte, maar: ‘Wij ontkomen er niet aan om ook in Oldambt energie op te wekken via zon of de wind’.

Liever zonnepanelen op daken

De gemeente Oldambt moet beleid opstellen als het gaat om verduurzaming. Zij wilde daarom graag van haar inwoners weten hoe die hier tegenaan kijken. Er is daarom onderzoek gedaan naar draagvlak voor duurzame energie.

En zijn digitale bijeenkomsten georganiseerd en er is een vragenlijst opgesteld die meer dan zevenhonderd keer is ingevuld. Daaruit kwamen meerdere conclusies. Een daarvan is dat de helft van de respondenten geen zonnepark dichtbij zijn of haar huis of wijk accepteert. Die mensen zien liever dat daken van gebouwen vol worden gelegd met zonnepanelen.

Iets minder dan een derde vindt het niet vervelend als er een zonnepark langs de rand van hun dorp of wijk wordt gebouwd.

Ruime meerderheid tegen windmolens

Het wordt lastiger als het gaat om het vinden van draagvlak voor windmolens. Bijna zeventig procent van de mensen die de enquête heeft ingevuld vindt dat windmolens überhaupt geen optie mogen zijn.

Redenen: ’Windmolens zorgen voor landschapsvervuiling, gezondheidsschade en overlast’. De gemeente is daarom helder: ‘Dat betekent dat wij ons dus gaan focussen op het opwekken van duurzame energie door middel van zonneparken.’

Kleine windmolens die niet hoger zijn dan vijftien meter mogen nog wel gewoon gebouwd worden. Vooral boeren maken daar gebruik van.

Geleerd van onrust in Finsterwolde

Dat het belangrijk is om eerst het dorp te horen voordat er besluiten worden genomen, bleek wel in Finsterwolde. Daar heeft de eventuele komst van een zonnepark langs de rand van het dorp jarenlang voor onrust gezorgd. Uiteindelijk is besloten af te zien van het zonnepark op die locatie.

Die discussie bleef niet zonder gevolgen. Volgens meerdere tegenstanders raakte het dorp daardoor ‘verscheurd’. Dat is iets wat Oldambt in de toekomst wil voorkomen.

