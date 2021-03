Burgemeester heeft geen spijt van afwijzen Beau: 'Ook zonder tv kun je mensen helpen'

Eigenlijk wilde Beau van Erven Dorens zich voor een nieuwe RTL-serie een jaar lang onderdompelen in Pekela. Maar burgemeester Jaap Kuin stak daar een stokje voor. Het programma gaat nu over de Amsterdamse volksbuurt Floradorp, maar Kuin zapt er graag langs.

'Ik heb er een flits van gezien. Reality-tv is niks voor mij', zegt hij over de serie die ook over zijn eigen Pekela had kunnen gaan.

'Iemand helpen hoeft niet op tv'

In het programma helpt Van Ervan Dorens wijkbewoners met tal van zaken. Toch heeft Kuin geen spijt dat hij het format aan Pekela voorbij heeft laten gaan. 'Ik heb niks tegen Beau of zijn programma. Maar mensen die in een moeilijke situatie zitten, kunnen ook op een andere manier geholpen worden. Dat hoeft niet op tv wat mij betreft, dus daar heb ik wel moeite mee.'



Je woont er centraal, in het groen en ruim betaalbaar. Wat wens je dan nog meer? Burgemeester Jaap Kuin over Pekela

Waken voor negatief stigma

De keuze om niet mee te werken was weloverwogen, zegt de burgervader. Zo is er uitgebreid met de redactie van het programma gesproken. 'Ze hebben uitgelegd wat de bedoeling was en wij hebben onze kant belicht', aldus Kuin.

'Wij hadden al een slechte ervaringen in Pekela, met PowNews bijvoorbeeld. We willen waken voor het negatieve stigma van Pekela. Hier wonen niet alleen mensen met problemen. Pekela is zoveel meer dan dat.'

Daarop besloot Kuin om Van Erven Dorens niet te helpen aan namen of contacten in Pekela. 'Uiteraard konden we hem niet verbieden in Pekela zelf verder te gaan, maar we zijn heel blij dat hij toen voor Floradorp in Amsterdam koos.'

Pekels Goud als tegengas

Om af te rekenen met vooroordelen over Pekela werden er video's gemaakt onder de noemer 'Pekels Goud'. Die geven volgens Kuin 'een mooi beeld van de trotsheid van Pekela'.

'Je hebt er het dorpse gevoel, en men durft te zeggen wat ie vindt. Er zijn scholen en winkels dichtbij en je bent zo in Winschoten, Groningen en Assen. Je woont er dus centraal, in het groen en ruim betaalbaar. Wat wens je dan nog meer?'

