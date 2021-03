Slooprijpe panden in Winschoten mogelijk toch opgeknapt

De gemeente besluit namelijk wat er gaat gebeuren, vertelt een woordvoerder. ‘Adema heeft gezegd dat de panden van hem zijn, maar dat is niet het geval. Wij zijn de eigenaar van de panden.’

Verpauperde panden

De twee panden zijn sinds 2015 in het bezit van de gemeente. Enkele jaren later besluit zij de panden te bestempelen als ‘karakteristiek’. Ze mogen dus niet zomaar gesloopt worden.

De gemeente ziet potentie in de panden, maar zit krap bij kas. Zij plaatst daarom een oproep. Is er een ontwikkelaar die wel heil ziet in het aanpakken van de panden, dan kan hij of zij zich melden bij de gemeente. Architectenbureau Adema meldt zich aan en tekent met de gemeente een overeenkomst.

De afspraak: Adema moet een plan indienen bij de gemeente. Keurt zij dat goed? Dan mag het architectenbureau de panden voor een symbolisch bedrag overnemen.

Nog geen plannen op tafel

Maar vooralsnog liggen er geen plannen op tafel en verslechtert de staat van de panden. Zelfs zo erg dat de gemeente voor de zekerheid zes grote containers heeft geplaatst. Mocht het zo zijn dat de gevel loskomt, dan levert dat in elk geval geen gevaar op voor mensen die daar toevallig langs lopen of rijden.

Werpt wel de vraag op waarom Oldambt het zo ver heeft laten komen. Zij heeft de panden namelijk al zo’n vijf jaar in bezit. En feit is dat de eigenaar van een karakteristiek pand verplicht is het in goede staat te houden.

De gevels zijn in slechte staat (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Wij hebben niet verzaakt'

Oldambt: ‘Wij hebben de panden niet zomaar laten verpauperen. Het is wind- en waterdicht gemaakt en er zijn bijvoorbeeld palen aan de binnenkant geslagen om de constructie te verstevigen. Ook is de dakgoot aangepakt. Er is dus echt wel wat gebeurd.’

Toch blijken die werkzaamheden gezien de nu genomen maatregelen niet genoeg. ‘Dat klopt, maar dat heeft zijn redenen. De intentie is altijd geweest om een ondernemer daar iets moois van te laten maken. Dan gaan wij panden niet tip en top opkalefateren. Wij kunnen niet zomaar heel veel gemeenschapsgeld uitgeven aan panden die vervolgens worden overgenomen door ondernemers.’

‘Dien het plan in’

Terug naar de huidige situatie. De gemeente is niet van plan om de zes containers nog tijden te laten staan en hoopt dat Adema alsnog de plannen op tafel legt. De woordvoerder: ‘Daarom zeggen wij ook: dien het plan zo snel mogelijk in, dan kunnen wij daar naar kijken. Wij staan daar namelijk zeker voor open!’ Mocht het niet zover komen, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de panden alsnog tegen de grond gaan.

Architectenbureau Adema laat weten dat er druk aan de plannen wordt gewerkt. ‘Wij zijn heel ver, maar het is geen makkelijke opgave. Er gaat ook veel geld mee gemoeid. Maar de intentie is zeker dat dit goedkomt.’

