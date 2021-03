'Coke-agent' in juni voor de rechter

De zaak tegen 31-jarige Stadjer die vorig jaar werd opgepakt met een kilo cocaïne in zijn auto, wordt 1 juni inhoudelijk behandeld. De ex-agent wordt ook valsheid in geschrifte en verboden pornobezit ten laste gelegd,

De zaak zou dinsdag in Assen inhoudelijk worden behandeld, maar is uitgesteld omdat drie agenten moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

'Buik vol van de media'

Deze agenten moeten getuigen over de doorzoeking van de auto van de verdachte. De ex-agent zit niet meer vast. Hij verscheen niet op zitting, omdat verschillende kranten dinsdag berichtten over zijn broer. Die zit als dansschoolhouder vast op verdenking van het seksueel misbruik van zijn leerlingen. Volgens de advocaat had de oud-agent even 'de buik vol van de media'.

Drugs bij toeval ontdekt

De drugs in zijn auto werden gevonden toen de man op het bureau in Drachten werd ondervraagd over een hypotheekfraude, waarvan hij wordt verdacht. De bank heeft inmiddels aangifte gedaan van vervalsing van papieren voor de aankoop van een woning in 2016. Hiermee zou een fraudebedrag van twee ton zijn gemoeid.



Tijdens deze ondervraging doorzochten agenten de auto van de man op gegevensdragers, met het oog op deze beschuldigen. Toen de agenten daarbij op de harddrugs en een weegschaaltje onder een stoel stuitten, werd de wagen direct in beslag genomen.

Kinder- en dierenporno op mobiel

De auto werd later met behulp van een drugshond volledig doorzocht. Ook de telefoon van de man werd doorgelicht. Daar bleek kinder- en dierenporno op te staan.

