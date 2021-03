Dievegge op zitting eerlijk over winkeldiefstallen: 'Ik draag de gestolen schoenen'

In oktober 2019 begon ze met stelen uit diverse drogisterijen en winkels in Stad. Dat eindigde in februari dit jaar, na diverse aangiftes. Haar buit bestond veelal uit kleine boodschappen, maar ook uit verzorgingsproducten, kleding, medicijnen, diervoeding en schoenen.

'Klopt', zei de vrouw openlijk tegen de rechter: 'Die heb ik nu aan.' Ze bekende de diefstallen en vertelde zonder omhaal hoe ze opnieuw aan het stelen was geslagen. Opnieuw, want de vrouw is lang geleden ook veroordeeld geweest voor winkeldiefstallen.

Te veel stress door corona

Vanwege oplopende kosten voor haar hond, is de vrouw vanaf 2019 in de financiële problemen geraakt. Bij de laatste diefstallen had de stress rond corona haar ook parten gespeeld. 'Zodra ik stress voel, begint dat te trekken. En ik weet dat het verkeerd uitpakt.' Daarbij gaf ze aan dat ze haar kind soms iets wilde toestoppen als het ergens om vroeg. 'Het voelt als moeder niet fijn om nooit iets te kunnen doen', zei ze.

Rechter weegt berouw mee

De rechter nam bij de straf in overweging dat ze berouw had getoond en eerlijk was geweest over haar delicten. De schade voor de bestolen winkeliers is beraamd op een slordige 400 euro.