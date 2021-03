Bezorgdienst Dropper gaat aan eigen succes ten onder

De Groningse fietskoeriersdienst Dropper stopt per direct met bezorgen. Dat heeft eigenaar Jantine Doornbos dinsdag bekend gemaakt. 'Dit was nooit de bedoeling.'

Op de website van Dropper staat een toelichting op het besluit.

Op de verkeerde manier gegroeid

Dropper maakte vanaf de oprichting, drie jaar geleden, en met name in het afgelopen coronajaar, een snelle groei door. Alleen wel in de verkeerde richting, legt Doornbos uit:

'Ik ben het bedrijf begonnen met het doel om software te ontwikkelen en te verkopen die ervoor zorgt dat goederen zo efficiënt mogelijk die laatste mijl tot de voordeur afleggen. Maar omdat er bij mijn afnemers, vooral horeca, een tekort was aan bezorgers, gingen wij ook zelf bezorgen. We werden als het ware de buffer op die markt. En daar ging tenslotte het grootste deel van ons werk in zitten.'

'Ik stond met kerst etiketten te plakken'

Afgelopen maanden ging de omzet van Dropper met 400 procent per maand omhoog. Tegelijkertijd namen de logistieke problemen, zoals het in bedrijf houden van de fietsen en het sorteren van de pakjes, navenant toe. Doornbos herinnert zich kerstavond, toen zij druk was met het plakken van etiketten op pakjes, in plaats van te doen waar zij goed in is: het schrijven van programmatuur.

'Ik vind het helemaal geen vervelend werk hoor, maar jongens, ik ben programmeur! Dit is niet waar wij het beste in zijn. Ik wilde zeventig procent van de tijd aan programmeren besteden en dat was teruggelopen tot tien procent.'

Faillissement aanvragen

Niet alleen het bezorgen stopt, ook het bedrijf Dropper houdt op te bestaan, vertelt Doornbos: 'We vragen het faillissement aan, want wij hebben nog een lening open staan die ons was toegekend om deze logistieke problemen te overbruggen. We vinden het jammer hoor, want we hadden grote klanten, zoals PostNL.'

Koeriers naar andere bedrijven

Nu de werknemers niet meer voor Dropper rijden, verwacht Doornbos dat ze snel terecht komen bij andere bezorgbedrijven. Veruit de meesten waren freelancers en uitzendkrachten. Dropper heeft nog vijf mensen in dienst. Die moeten uitkijken naar een andere baan.

