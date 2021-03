'Nedersaksenlijn onmisbaar voor ontwikkeling van het veenkoloniale gebied'

Als het aan de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel ligt, dan is over ruim tien jaar de Nedersaksenlijn realiteit. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen noemde de lijn zelfs 'onmisbaar voor de ontwikkeling van het veenkoloniale gebied'.

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een online informatiebijeenkomst over de Nedersaksenlijn. Gräper was overigens zelf niet aanwezig, maar pleitte via een video voor de komst van de lijn. Ze kreeg bijval van collega gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) van de provincie Drenthe.

Plannen Nedersaksenlijn steeds nadrukkelijker aanwezig

De Nedersaksenlijn komt steeds nadrukkelijker op de politieke agenda te staan. Meerdere politieke partijen hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Het grootste deel van de lijn tussen Groningen en Hardenberg ligt er al, maar het stuk tussen Emmen en Musselkanaal moet nog gerealiseerd worden.

Reden voor Stichting Nedersaksenlijn, die zich inzet voor de komst van het laatste stukje spoor, om een informatiebijeenkomst te organiseren. In een uur praatten daar bestuurders, ondernemers en directeuren van vervoersbedrijven over de toekomst van de spoorlijn in Oost-Nederland.

Als je wilt groeien, kan dat in het Noorden, maar dan moet je vandaag beginnen met de infrastructuur te bouwen Joachim Berends van spoorwegonderneming Bentheimer Eisenbahn

'Noodzakelijk voor de economische ontwikkeling'

Volgens de sprekers is de lijn een noodzaak voor de economische ontwikkeling in Noordoost Nederland. Ook Peter Kool, directeur van een groot bedrijf in Coevorden weet dat: 'Dit is echt nodig. De toegankelijkheid van de dorpen in Drenthe, Groningen en rond Enschede is best moeizaam. Voor de verdere ontwikkeling van de regio is dit absoluut noodzakelijk'.

Dat weet ook Joachim Berends van de Duitse spoorwegonderneming Bentheimer Eisenbahn. 'Wij zien dat je in de Randstad economisch gezien niet meer goed kan groeien', stelt hij. 'Als je wilt groeien, dan kan je dat in het Noorden doen, maar dan moet je vandaag beginnen met de infrastructuur te bouwen.'

Hbo en universiteit beter bereikbaar

Bovendien helpt de spoorlijn volgens gedeputeerde Cees Bijl om inwoners uit te dagen een hbo- of universitaire opleiding te volgen: 'Als je die spoorlijn hebt, dan verbind je Groningen en Enschede met elkaar. Twee steden met universiteiten en hbo-opleidingen. Het is een hele mooie kans om jongelui unieke opleidingen te laten volgen in de eigen omgeving', aldus de gedeputeerde van Drenthe.

Onderzoeken wat de Nedersaksenlijn oplevert

Wat er moet gebeuren om de plannen uit te voeren? 'De provincies hebben daar een belangrijke rol in', weet Bijl. 'We zullen ons blijven inzetten voor de Nedersaksenlijn'. Dat wil de gedeputeerde samen met gemeente, bedrijven en kennisinstellingen doen.

De volgende stap is volgens Bijl een onderzoek naar de sociaaleconomische kansen voor het gebied waar de Nedersaksenlijn gepland is. 'Wil je in Den Haag serieus worden genomen, dan moet je een verhaal kunnen vertellen met niet alleen wat het kost, maar ook wat het oplevert en wat je er zelf nog aan zou kunnen doen'.

Het duurt trouwens nog wel even voordat je daadwerkelijk in Groningen kan opstappen en in één keer door kan naar Emmen met de trein. De verwachting: nog zo'n tien tot vijftien als de plannen doorgaan.

