Agressieve vrouw krijgt werkstraf: 'Je moet me niet aan mijn kinderen komen'

Op 6 augustus vorig jaar kreeg de vrouw het aan de stok met een ex-geliefde. Na een woordenwisseling over een telefoon sloeg de vrouw de man in zijn gezicht, krabde ze hem in zijn nek en schopte hem in zijn kruis. De vrouw had daar op zitting een verklaring voor: ze had een paar wijntjes gehad. De drank had haar wat ontremd.

De woede van een moeder

Maar twee maanden later, op 22 oktober, ging de vrouw los op een volslagen onbekende man op straat. Die had met zijn auto haar kind ternauwernood ontweken op een zebrapad. Het kind bleef van schrik stokstijf staan. Dat was voor de vrouw voldoende. Ze liep op de auto van de man af, opende het portier en trok hem uit zijn auto.

De man had zich met zijn verkeersactie de woede van een moeder op de hals gehaald. Ook hij werd geslagen, geschopt en gekrabd.

Verzet en schelden

Tijdens dit tafereel kwam een agent in burger aanlopen. Die belde zijn collega's om versterking. De vrouw moest mee naar het bureau, maar ze zag zich genoodzaakt eerst opvang voor haar kinderen te regelen. Ook stelde ze op zitting dat ze zich wilde identificeren met haar bankpas. 'Binnen no-time lag ik op de grond en kon ik meegaan.'

Bij het verzet zou ze hebben gescholden naar een vrouwelijke agent. 'Je moet me niet aan mijn kinderen komen. Ik ben heel beschermend', zei de vrouw op zitting.

