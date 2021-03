Datalek bij de NAM: hackers stelen 19.000 adressen van gedupeerden

De NAM maakt de diefstal van gegevens dinsdag bekend op haar website:

'Wij zijn eind vorige week geïnformeerd over een zogenaamd ‘cyber-veiligheidsincident’. Het betreft een grootschalig datalek, waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties allerlei informatie is ontvreemd door hackers. Dat kon gebeuren door een beveiligingslek in software van de firma Accellion. Deze speciale software wordt ook door NAM gebruikt voor het beveiligd versturen van grote informatiebestanden (zogeheten ‘large file transfers’). Het lek in de software is inmiddels hersteld door de leverancier.'

Namen en adressen gelekt

Het gaat om software om aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen gegevens te verstrekken over de afhandeling van waardedalingsclaims. Er zijn, behalve namen en adressen, geen emailadressen, telefoonnummers of bankgegevens van de betreffende personen in deze informatie opgenomen. Behalve als het mensen betreft die persoonlijk met de NAM contact hebben gehad.

Gegevens uit periode 2014-2020

Volgens de NAM zijn het de namen van alle huiseigenaren die tussen 2014 en 1 juli 2020 bij NAM een aanvraag hebben ingediend voor de 'Regeling Waardedaling', alle huiseigenaren die zijn aangesloten bij de 'Stichting WAG' en in de gerechtelijke procedure betrokken zijn en alle huiseigenaren die met betrekking tot waardedaling een individuele rechtszaak tegen NAM hebben lopen.

Autoriteit persoonsgegevens

De NAM zegt het datalek te betreuren. Het gasbedrijf heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is onbekend wie er achter de hack zit en wat er met de gestolen gegevens is gebeurd.

