Rondje Groningen: Valken hebben vrolijk nieuws vanaf de Apenrots

1) O, wat zijn we blei

In maart 2016 vestigde zich een koppeltje slechtvalken in de nestkast van het Gasunie-hoofdkantoor in Groningen en sindsdien hebben we ze niet uit het oog verloren. Zo konden we vanochtend rond 09.00 uur zien hoe de vrouwtjesvalk haar eerste ei van dit jaar legde. Volg hun belevenissen hier op de voet.

2) Top-40 op z'n Grunnegs

De 40 beste 40 Groningse liedjes van het moment? Laat het bijhouden daarvan maar aan Eric Bats over. Je kunt de Spotify-lijst, die wekelijks geüpdatet wordt, hier bekijken.

3) Doe de Zernike-slalom

Leuke uitdaging voor fietsers bij de Zernike-campus, maar of dit ook echt de bedoeling was?

4) Schimmelspotter

Zo zou je een mycofiel ook wel kunnen omschrijven. En voor liefhebbers van paddenstoelen is het goed toeven in het Groninger Stadspark, blijkt wel uit de bevindingen van Geertje.

5) Op de eerste rij

Was jij ook altijd zo'n liefhebber van het RTV Noord-programma De Bijrijder? Dan kun je onderstaand filmpje vanuit de trein, die langs alle stations in Noord-Groningen rijdt, vast ook wel waarderen. Minpuntje is alleen dat het in Roodeschool net even wat sneller donker werd, dan gehoopt.

6) Kunst aan de wand

Over treinen gesproken; de houten wanden op Hoofdstation Groningen hebben een vrolijke én toepasselijke twist gekregen door Erja Veldhuis. Nait gek!

7) Vrolijke doedelzakdag!

Wist u dat het vandaag de internationale dag van de doedelzak is? Wie vandaag de doedelzakspelers van The Clan MacBeth in de binnenstad tegenkwam, werd er in ieder geval op geattendeerd. Ze hopen snel weer samen te kunnen optreden en dat hopen wij met ze mee.

8) Snelrekenen loont

Van de bierkratblokkeerder in kwestie ontbreekt nog ieder spoor

9) VVD staat er gekleurd op

De VVD in Groningen kijkt door een gekleurde bril naar Top Dutch. Die conclusie mogen we na vandaag wel trekken

