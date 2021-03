Storm Evert komt er aan: ‘Er staat ons wel wat te wachten’

‘Komende nacht zal de zuidwestenwind al aanwakkeren’, vertelt Boer. ‘Morgen hebben we dan windkracht 6 boven de provincie en aan de kust wordt stormkracht 9 verwacht. Daar is kans op zware tot zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur.’

Evert brengt wel zachte lucht: het wordt donderdag 11 of 12 graden.

Donderdagavond buien met hagel en onweer

In de loop naar donderdagmiddag wordt het iets rustiger. ‘Maar’, waarschuwt Boer, ‘dan volgen buien met hagel en misschien zelfs onweer en tijdens die buien kunnen ook nog flinke windstoten voorkomen.’

Zaterdag wordt het opnieuw onstuimig

Vrijdag is het even iets rustiger, maar maart roert echt zijn staart. ‘Zaterdag kan de wind namelijk ook nog flink uithalen’, zegt Boer. ‘We hebben het dan over windkracht 7 of 8 langs de kust, maar dat heeft niets meer met storm Evert te maken. Dat is weer een ander verhaal.’

Lees ook:

- Omgevallen steiger en bomen: storm raast over provincie

- Het uitgebreide weerbericht van Harma Boer