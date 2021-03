Hondenschool mag niet open: 'Ik begin langzaam te koken' (update)

Vegting is eigenaar van twee locaties: eentje in Stadskanaal en eentje in Emmer Compascuum. De eerste valt onder de Veiligheidsregio Groningen, de tweede onder Drenthe. En de eerste moet dicht blijven, de tweede mag open.

Buitensport

Dat heeft er mee te maken dat hondenscholen in Groningen niet onder het buitensporten vallen en in andere regio's wel. 'Ik ben aangesloten bij een landelijke vereniging met in totaal 32 hondenscholen. Voor zover ik weet is Groningen de enige veiligheidsregio die aparte regels hanteert', aldus een gefrustreerde Vegting.

In de praktijk betekent dit dat Vegting in Stadskanaal alleen een op een les mag geven aan hondeneigenaren en in Emmer Compascuum aan twee en vanaf volgende week aan vier eigenaren tegelijk.

'En dat terwijl we in Stadskanaal veel meer ruimte hebben dan in Drenthe. Kijk, ik snap dat binnen lesgeven nu niet kan, dat is terecht. Maar wij hebben in Stadskanaal een heel groot veld buiten, afstand houden kan hier makkelijk. Veel beter dan op onze locatie in Drenthe.'

Pups

De frustratie loopt langzaam maar zeker op. 'Ik begin zo onderhand te koken. Door corona zijn er veel pups; veel mensen hebben een hond aangeschaft. Maar door deze onduidelijke regelgeving krijgen die pups niet de start die ze verdienen.'

Vegting heeft een brief geschreven naar de Veiligheidsregio Groningen met de vraag om uitleg, maar hij heeft tot op heden geen reactie gekregen.

'Wat versta je onder sport?'

In reactie op onze vraag laat de Veiligheidsregio Groningen weten in overleg te gaan met andere regio’s over de regels voor hondenscholen. ‘Wat ons betreft klopt het beeld niet dat het alleen hier in Groningen niet mag. Er moet landelijke afstemming over plaatsvinden, want het is een definitiekwestie: wat versta je onder sport?’

