Metaal en industriebedrijven voeren actie: 'We willen één lijn in Europa'

Vanaf het Chemiepark in Delfzijl reden ze in auto’s naar het energiemonument in de Eemshaven om daar de vlaggen te hijsen van bedrijven die de actie steunen.

De vlaggen van deelnemende bedrijven worden gehesen (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

We zijn voor een klimaatakkoord, maar er moet in Europa wel één lijn worden getrokken Vakbondsbestuurder Albert Kuiper

Extra belast vanwege het Klimaatakkoord

De bedrijven willen een signaal geven aan de overheid. Metaal- en industriebedrijven worden vanwege het Klimaatakkoord extra belast. Maar in andere Europese landen, zoals Duitsland en België, wordt de industrie beschermd door de overheid.

Vakbond FNV vreest dat de productie naar het buitenland verdwijnt, waardoor hier banen verloren gaan. ‘Het kan niet zo zijn dat we hier de productie duurder maken en dat het een paar kilometer verderop in Duitsland goedkoper is. We zijn voor een klimaatakkoord, maar er moet in Europa wel één lijn worden getrokken’, zegt Albert Kuiper van vakbond FNV.

Als aluminium hier niet wordt gemaakt, gebeurt het wel ergens anders, vaak in China Financieel directeur Eric Wildschut van Aldel

'Wij maken een duurzaam product'

Eén van de vlaggen die gehesen wordt, is van Aldel. Financieel directeur Eric Wildschut doet ook mee aan de actie.

‘Aluminium is een duurzaam product, dat nodig is in de energietransitie. Als het hier niet wordt gemaakt, gebeurt het wel ergens anders, vaak in China. Daar zitten de grote aluminiumsmelters die op kolen worden gestookt. Zo wordt de totale voetprint nog slechter. Dus we moeten blijven: niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook omdat we een duurzaam product maken.’