Stad wil leegstand op een creatieve manier oplossen

De leegstand in de binnenstad neemt toe door de gevolgen van de coronacrisis. Om de lege gaten op te vullen wordt er dus om plannen gevraagd. De gemeente is met meerdere mensen in gesprek om lege panden te voorzien van een 'mooie invulling'.

Kunstenaars

'Iedereen die door de stad loopt, ziet het gebeuren', zegt wethouder Paul de Rook (D66). 'Daarom werken we aan een plan om te kijken hoe de binnenstad in de toekomst aantrekkelijk blijft. Maar op de korte termijn moet er ook wat gebeuren, want mensen vinden het niet leuk om door een straat te lopen waar heel veel panden leeg staan.'

De Rook noemt een paar voorbeelden: 'Het kan gaan om een kunstenaar of een galerie: iets leuks wat in het straatbeeld iets toevoegt. Daar hebben we mooie ervaringen mee in het verleden, en daar maken we nu ook weer gebruik van.'

Terrassen

Om de gezelligheid voor de binnenstad te behouden zijn lege winkelpanden dus niet gewenst. Volle terrassen zorgen ook voor gezelligheid. En alhoewel je nu nog niet op een terras mag zitten, laat de gemeente al wel weten dat horecaondernemers meer ruimte krijgen voor hun terras.

In principe komen er dit jaar ook weer grote terrassen op de Vismarkt en Grote Markt Paul de Rook - wethouder

De terrassen mogen, als die weer open kunnen, net als afgelopen jaar worden uitgebreid. Er hoeft tevens geen belasting over het gebruik van een terras betaald te worden. Dat was al het geval sinds vorig jaar, maar dat blijft dus van kracht. De gemeente wordt door Den Haag gecompenseerd, want door geen precariobelasting te heffen komt er minder geld binnen bij de gemeente.

Er komen dit jaar mogelijk ook weer grote terrassen op de Vismarkt en de Grote Markt, zegt de wethouder. 'Wij bieden die ruimte, al moet er over de invulling nog wel gesproken worden. Maar in principe gaat dat ook dit jaar weer door.'

Wanneer weer normaal?

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de binnenstad er ooit weer net zo bijstaat als vlak voor de coronapandemie.

Wanneer dat weer mogelijk is, weet de wethouder niet. 'Dat is een beetje een glazen bol-vraag. Maar ik weet wel dat wij in de vorige crisis dachten dat het nooit meer zo werd als het was. Maar binnen één a twee jaar was dat wel het geval. Ik weet niet of dat weer gaat gebeuren, maar we hebben een kwalitatief ontzettend sterke binnenstad.'

'Bovendien kijken ondernemers, ook van landelijke vestigingen, naar Groningen als een stad waar ze in de toekomst willen zitten. Dus ik heb er echt vertrouwen in dat we dat weer op niveau kunnen krijgen', besluit De Rook.