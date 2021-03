GGD Groningen voorzichtig hoopvol over coronacijfers

914 Groningers kregen een positieve testuitslag; een week eerder waren dat er 1234. GGD Groningen noemt de cijfers 'voorzichtig hoopvol' na de stijgende lijn van de afgelopen vier weken.

Onze provincie doet het nu beter dan landelijk; hier hebben we een besmettingsgraad van 149 gevallen per 100.000 inwoners (landelijk 182). Groningen telde afgelopen week 96 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners. Groningen heeft daarmee nog wel het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Onder twintigers toename, onder ouderen afname

Het aantal besmettingen nam in de leeftijd van 20-29 jaar iets toe, van 22 naar 24%. Onder 65-plussers nam het juist af van 16 naar 14 procent. De meeste positieve tests werden gevonden onder Groningers tussen de 30 en 64 jaar (47 procent).

Vorige week werden minder besmettingen op scholen of kinderopvang vastgesteld (1 procent) dan in de week ervoor (4 procent). Verreweg de meeste besmettingen ontstaan door contact met huisgenoten (60 procent). Op het werk liepen minder mensen corona op dan een week eerder (nu 15, toen 19); in hun vrijetijdsbesteding juist meer (nu 25, toen 22 procent).

Rustiger in verpleeghuizen

Volgens de Groningse GGD is het effect van de vaccinaties in verpleeg-en verzorgingshuizen inmiddels zichtbaar. Daar zijn geen grote uitbraken meer en het aandeel in het totaal aantal besmettingen is ook gedaald van negen naar zes procent.

In stad gaat het relatief goed

De gemeenten met de meeste nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn Oldambt, Pekela, Westerwolde, Midden-Groningen en Stadskanaal. De stad Groningen staat daar dus onder; het aantal besmettingen per 100.000 inwoners daalt daar en ligt ook onder het provinciaal gemiddelde.

In totaal overleden afgelopen week vijf Groningers door corona, zo meldt de GGD.

