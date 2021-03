Staten willen extra onderzoek trein Zernike

Uit het onderzoek komt een zogeheten ‘voorkeurstracé’, een treinspoor vanaf station Groningen Noord dat langs sportpark Het Noorden gaat, daar aftakt en via nieuw aan te leggen spoor langs het kanaal en Selwerderhof naar Zernike gaat.

Geen tijdwinst

Maar volgens de PvdA, ChristenUnie en GroenLinks komt uit het onderzoek naar voren dat reizigers uit de regio Noord-Groningen geen tijdswinst behalen. Dat komt omdat hun trein weliswaar via Sauwerd richting station Groningen Noord gaat, maar daar in het huidige plan door moet reizen naar het Hoofdstation. Reizigers vanaf het Hogeland zouden geen winst boeken met de verbinding, die een kleine 340 miljoen euro moet kosten. ‘Het gaat om een eerste onderzoek, die nu al varianten uitsluit. Wij zeggen: trek dat onderzoek breder om het in elk geval helder te krijgen’, zegt Statenlid Fredric Geijtenbeek.

Extra variant

De partijen roepen gedeputeerde Fleur Gräper (D66) op om na overleg met de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Groningen een extra variant te laten onderzoeken die ook tijdswinst moet opleveren voor reizigers uit Noord-Groningen. Gräper zegt toe er naar te willen kijken.

In Provinciale Staten is - in tegenstelling tot in de gemeenteraad van Groningen - weinig draagvlak om de tramdiscussie te laten herleven. Meerdere partijen lieten onlangs in de commissievergadering weten hier geen heil in te zien. Ook een voorstel van de PVV om een extra onderzoek te doen naar een treinspoor langs de westelijke Ringweg is niet aangenomen.