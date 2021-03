Verbazing over kap kastanjeboom: 'Het broedseizoen is al begonnen'

'De bomen worden al een tijdje in de gaten gehouden en nu blijkt dat ze gekapt moeten worden', zegt raadslid Kirsten de Wrede namens haar partij. 'Ik heb al heel veel vogeltjes zien vliegen met takjes in hun snaveltje. Het broedseizoen is dus al begonnen. Waarom is er niet in de winter gekapt?', vraagt ze zich af. Officieel begint het broedseizoen op 15 maart.

Drie keer per jaar

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) laat weten dat pas onlangs is geconstateerd dat de boom ernstig ziek is en niet meer te redden valt. 'Wij vinden het verdrietig als bomen ziek of niet meer te redden zijn. Wij inspecteren onze kastanjes drie keer per jaar.' Mochten er al wel vogelnestjes in de boom zitten, dan past de gemeente passende maatregelen toe.

Bij de laatste inspectie in januari kwam naar voren dat de boom ziek is en gekapt moet worden. 'Uit een eerdere inspectieronde was dat nog niet het geval. Als dat wel het geval was dan hadden we de kap in het najaar gedaan.'

Het lint om de kastanjeboom (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Beeldbepalend

De imposante kastanjeboom in het Noorderplantsoen gaat naar alle waarschijnlijkheid dinsdag tegen de vlakte. De gemeente laat de boom kappen omdat het één van de 27 zieke kastanjebomen is die gekapt worden. Niet alleen de grote boom in het Noorderplantsoen is beeldbepalende boom die tegen de vlakte zal gaan. In de singels worden er ook nog zes gekapt.

Veel bomen in de gemeente Groningen hebben de kastanjeziekte opgelopen. Die ziekte hebben de kastanjebomen al meerdere jaren onder de leden. Zo'n zieke boom hoeft niet automatisch gekapt te worden. Er zijn behandelmethodes die hun waarde hebben aangetoond. Toch zijn niet alle bomen daarmee te redden.

