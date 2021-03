In andere steden mag het wel, maar in Groningen blijven horeca-wandeltochten taboe

Georganiseerde wandeltochten van horecagelegenheid naar horecagelegenheid blijven taboe in Stad. Burgemeester Schuiling verbiedt de tochten in Groningen omdat het teveel drukte in het centrum zou opleveren.

Schuiling zegt dat in het Veiligheidsberaad, waar de 25 voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsregio's in zitten, overeenstemming is over het verbieden van de tochten. Toch lijkt Groningen strenger in de leer te zijn dan andere steden in het land.

Maastricht, Delft en Haarlem staan het toe

Die staan georganiseerde tochten namelijk wel toe. Daarbij moeten de coronaregels natuurlijk wel in acht worden genomen.

Verder mogen er niet te veel mensen op hetzelfde moment op één en dezelfde plek aanwezig zijn. Een vaste route waarbij horecagelegenheden op gezette tijden eten en drinken verkopen is uit den boze.

In Delft waren die vaste routes er eerst wel, maar zijn ze inmiddels afgeschaft. 'Er zijn geen vaste routes meer, en daarom is er geen sprake meer van een wandeltocht', zegt een woordvoerder van de gemeente Delft. 'Daardoor blijft het op bestelling eten afhalen en dat is toegestaan.'

Niet dezelfde route

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem zegt ook dat er geen vaste tijdstippen en routes mogen zijn bij de tochten. 'Zo loopt niet iedereen dezelfde route, dat hebben we als gemeente afgedwongen. En op die manier kunnen de ondernemers wel iets organiseren.'

De gemeente Maastricht kent meerdere initiatieven, en heeft met de initiatiefnemers gesproken. 'We hebben een aantal zaken geadviseerd om voor meer spreiding te zorgen. Maar zolang deelnemers en ondernemers zich (kunnen) houden aan de geldende coronamaatregelen, is er geen reden om hiertegen op te treden', klinkt het in de Limburgse hoofdstad.

Coronaregels werden overtreden

Burgemeester Schuiling van Groningen noemt het intussen 'volstrekt logisch' dat ondernemers op zoek zijn naar mogelijkheden om geld te verdienen in een voor hen vaak lastige tijd. 'De coronacrisis is behalve een gezondheidscrisis ook een economische crisis en een sociale crisis geworden', zegt hij.

Toch ziet hij niets in wandeltochten als de Frituurloop, waarbij mensen op eigen gelegenheid langs cafetaria's in de stad gaan en daar eten en drinken afhalen.

Bij eerdere edities van dat soort wandeltochten constateerde de gemeente namelijk dat deelnemers geregeld te dicht bij elkaar kwamen. Bovendien werd er alcohol geschonken in open verpakkingen, en dat mag niet.

Evenement

'Wij zien het als een evenement, en evenementen kunnen momenteel we niet toestaan', zegt Schuiling woensdagmiddag tegen de gemeenteraad. 'Door het enthousiasme neemt het aantal initiatieven hand over hand toe, en dat leidt tot fors meer reizen naar de binnenstad en groepsvorming op horecalocaties.'

Het wordt in de binnenstad alweer wat drukker, zeker nu de detailhandel weer mondjesmaat open mag, zegt de burgemeester. Wandeltochten die extra mensen naar de stad lokken kunnen daarom niet.

'Het is de komende drie weken zo dat we de tanden op elkaar moeten zetten. Alleen als er geen enkele vorm van organisatie achter een wandeltocht zit en mensen het op eigen gelegenheid doen, valt het niet te verbieden. Maar we zien het nu als evenement, en dat staan we niet toe', besluit Schuiling.

