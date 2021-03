Vanuit de Eemshaven kunnen binnenkort reddingsvesten bij drenkelingen worden gedropt door drones

Op deze DronePort worden nu nog testen uitgevoerd met drones die voor verschiilende zaken kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het vervoer van vracht naar windmolenparken op zee, platforms of schepen. Maar ook worden ze gebruikt voor inspectie van bijvoorbeeld windmolens.

Drenkelingen

'En ze zijn ook geschikt voor search&rescue missies', zegt John Troch van QDrone Aerial Services, dat de Droneport samen met onder andere Heliport Eemshaven en Groningen Seaports opzette. 'Je kunt drones inzetten bij patrouilles langs de stranden en de kust, maar ook voor het redden van mensen. Ze kunnen reddingsvesten bij drenkelingen droppen zodat de overlevingskansen worden vergroot.'

Het gebruik van drones heeft veel voordelen, zegt Troch. 'De inzet van zo'n apparaat is veel goedkoper dan een helikopter, op het opladen van de accu's na veroorzaken ze geen emissie en ze zijn onbemand dus veiliger. Heel efficiënt dus.'

Ook het Duitse bedrijf Phoenix-Wings is op uitnodiging aan het testen in de Eemshaven. Medewerkers van dat bedrijf hebben drones bij zich die zijn voorzien van vleugels. Topsnelheid: 100 tot 120 kilometer per uur.

Een drone van het Duitse bedrijf Phoenix-Wings (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Windparken zijn dichtbij

QDrone werkte al vanuit Den Helder en heeft er met de Eemshaven een strategische uitvalsbasis bij., constateert Troch: 'Deze haven heeft een belangrijke rol in de offshore- windenergie. De windparken op zee zijn hier relatief dichtbij. Je hoeft de dijk

maar over te vliegen en je bent al op zee.'

'Wat het bereik is van de drones? Op dit moment een 120 tot 130 kilometer', enkele reis', zegt Troch. En ze kunnen vrachten vervoeren tot 10 kilo. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Er wordt al gewerkt aan drones met .een bereikt van 250 kilometer en meer, waar je vijftig kilo aan goederen mee kan vervoeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we de hele Noordzee kunnen bestrijken.'

Officiële opening

De komende tijd wordt er vooral nog veel geoefend met de drones om goed ingespeeld te raken op de omstandigheden in en rond de Eemshaven. Het is de bedoeling dat de DronePort een eigen onderkomen krijgt op de helihaven. De offcilële opening is nog vóór de zomer.