‘Zet gemeentefinanciën op wensenlijst richting kabinetsformatie’

De herijking van het gemeentefonds moet het provinciebestuur in de brief zetten die wordt verstuurd naar de formateur van een nieuw kabinet. Dat voorstel doet de Statenfractie van de VVD.

Volgens de partij moet het geld losgepeuterd worden aan de formatietafel, aangezien daar de miljarden voor de komende jaren worden verdeeld.

‘Als je wilt voorkomen dat de gemeenten verder in nood komen, moet er geld bij’, zegt statenlid Nico Bakker (VVD). ‘Deze wens moet je inpassen in de wensenlijst van Noord-Nederland richting de kabinetsformatie.’

'Harder aan de bel trekken'

GroenLinks-Statenlid Nadja Siersema is van mening dat gedeputeerde IJzebrand Rijzebol in IPO-verband harder aan de bel moet trekken. Volgens Rijzebol gebeurt dat al.

Door de herijking van het gemeentefonds gaan negen van de tien gemeenten in Groningen er juist financieel op achteruit in plaats van vooruit. Veel van deze gemeenten zitten al financieel in zwaar weer, zegt Rijzebol. ‘Als het zo doorgaat, vallen vijf tot zes van deze gemeenten over een paar jaar onder toezicht van de provincie’, zegt Rijzebol. ‘De uitkomst van de herijking van het gemeentefonds klopt niet, daar moeten we mee aan de bak en daar zijn we mee aan de bak.’

Kaalslag

In Provinciale Staten is opnieuw een voorstel unaniem aangenomen dat het provinciebestuur oproept om er alles aan te doen deze situatie te voorkomen. Vorig jaar diende Groninger Belang ook al zo’n voorstel in. Toen was de aanleiding dat Stadskanaal het niet meer zag zitten om een begroting rond te breien met harde bezuinigingen. Nu voorziet de partij een grote kaalslag op het platteland van Groningen. ‘Voorzieningen komen nog verder onder druk te staan’, concludeert Statenlid Bram Schmaal.

Doordat de kracht van de boodschap in de herhaling zit, hopen alle partijen dat een nieuw kabinet wél overstag gaat en gemeenten voldoende geld geeft om ook de zorgtaken uit te voeren, zodat gemeenten niet meer hoeven te bezuinigen op voorzieningen als zwembaden en bibliotheken.