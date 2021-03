Luchthavenvrienden starten onderzoek: hoe zien noorderlingen Groningen Airport Eelde?

Met deze vragen wil de stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde onderzoeken hoe groot het draagvlak onder noorderlingen is voor de luchthaven. Het bestuur en de pakweg 300 donateurs zijn zelf enthousiast over het vliegveld ,, maar ze willen weten of dat voor meer Noorderlingen het geval is.

Peiling

‘We willen graag weten hoe de rest van Noord-Nederland erover denkt’, zegt bestuurslid Roel Hazewinkel. ‘Daarom houden we deze peiling om de mening van de bevolking te weten te komen.’ De stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde hoopt dat de respons net zo positief is als acht jaar geleden, toen zij een soortgelijk onderzoek opzette. ‘Destijds was de uitkomst positief. We hopen nu dat veel mensen de enquête willen invullen, zodat het een representatief beeld geeft en we met een uitslag kunnen komen die ook telt. Als er pakweg 300 noorderlingen de enquête invullen is dat mooi, maar te weinig om te kunnen zeggen of het een reëel beeld geeft.’

'Niet om de discussie te beïnvloeden'

Het gaat de vrienden van de luchthaven niet om de politieke discussie te beïnvloeden, zegt Hazewinkel. ‘Die discussie volgen we, maar daar is het ons niet om te doen. Het gaat ons erom te weten te komen of er meer noorderlingen zijn die positief over de luchthaven denken.’

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren werkt de stichting samen met studenten Financial Accounting van de Hanzehogeschool Groningen. Zij voeren het onderzoek uit en de resultaten koppelen de vrienden van de luchthaven terug richting directeur Meiltje de Groot. Die wil de resultaten van het onderzoek na 31 maart bespreken met de aandeelhouders, zoals de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo en FB Oranjewoud.

De enquête is via deze link in te vullen.